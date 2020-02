Les nouveaux arrivages de Shudder pour mars incluent «Ginger Snaps», «Daniel Is not Real» et «Satanic Panic»

Mars sera là avant que vous le sachiez, et un nouveau mois signifie plus d’horreur nouvelle Frémir. Cette semaine, le service de streaming a présenté en avant-première tous les nouveaux arrivages du mois prochain.

Voici les faits saillants…

FILMS ORIGINAUX / EXCLUSIFS DE SHUDDER

LA CHAMBRE (premières jeudi, 3/12)

Meilleur lauréat – Festival international du film fantastique de Bucheon et de Strasbourg

Il est un artiste de bande dessinée en difficulté, elle est fatiguée de son travail dans un grand cabinet d’avocats. À la recherche d’une vie plus authentique et plus saine, ils quittent la ville et emménagent dans une vieille maison du New Hampshire. Ils découvrent bientôt une pièce secrète cachée qui a l’extraordinaire pouvoir de matérialiser tout ce qu’ils souhaitent. Comme des enfants dans un conte de fées, ils passent des jours et des nuits à satisfaire tous leurs désirs matériels. Et puis un jour, ils demandent quelque chose de différent: un enfant, un petit garçon à eux seuls, pour découvrir que certains souhaits ont des conséquences désastreuses. Avec Olga Kurylenko (Quantum of Solace) et Kevin Janssens (Revenge), réalisé par Christian Volckman. UN ORIGINAL SHUDDER (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

Bande-annonce: https://youtu.be/UG8vB8XQeVw

PANIQUE SATANIQUE (premières jeudi, 19/03)

Le premier jour de Sam en tant que chauffeur-livreur de pizza ne se déroule pas comme prévu. À la fin d’une longue journée et pas assez de pourboires, sa dernière livraison s’avère être pour un groupe de satanistes à la recherche de quelqu’un à sacrifier. Maintenant dans un combat pour sa vie, Sam doit repousser les sorcières, les sorts maléfiques et les créatures démoniaques, tout en essayant de garder son corps – et son âme – intacts. Avec Hayley Griffith, Ruby Modine, Rebecca Romijn, Arden Myrin et Jerry O’Connell, réalisé par Chelsea Stardust. UNE EXCLUSIVITÉ SHUDDER (Également disponible sur Shudder Canada)

Bande-annonce: https://youtu.be/mpwVh6c7fFs

DANIEL N’EST PAS RÉEL (premières jeudi 3/26)

Meilleur film – Brooklyn Horror Film Festival

Meilleur acteur – Sitges-Catalonian International Film Festival

Meilleur réalisateur – Festival international du film fantastique de Bucheon

Luke, étudiant de première année en difficulté, souffre d’un violent traumatisme familial et ressuscite son ami imaginaire d’enfance Daniel pour l’aider à faire face. Charismatique et plein d’énergie maniaque, Daniel aide Luke à réaliser ses rêves, avant de le pousser au bord de la raison et dans une lutte désespérée pour le contrôle de son esprit – et de son âme. Avec Patrick Schwarzenegger, Miles Robbins, Sasha Lane, Hannah Marks et Mary Stuart Masterson, écrit et réalisé par Adam Egypt Mortimer. UNE EXCLUSIVITÉ SHUDDER. (Également disponible sur Shudder Canada)

Bande-annonce: https://youtu.be/GLxpaH9i9JU

NOUVELLE SÉRIE ORIGINALE

THE DEAD LANDS – Fin de la saison 5 mars (tous les 8 épisodes bingeable)

Une aventure surnaturelle se déroulant dans un passé mythique maori, avec une esthétique à la fois Ash vs Evil Dead et Xena: Warrior Princess. The Dead Lands présente un guerrier en disgrâce, Waka Nuku Rau (Te Kohe Tuhaka), qui est renvoyé dans le monde des vivants pour racheter ses péchés. Mais le monde dans lequel Waka revient est ravagé par une rupture entre la vie et l’au-delà alors que les esprits des nouveaux morts traquent maintenant la terre et chassent les vivants.

Waka rencontre une jeune femme déterminée, Mehe (Darneen Christian), qui devient à la fois sa protégée et sa boussole morale. Ensemble, ils naviguent dans la politique tribale, les fantômes instables des ancêtres et d’autres forces à la fois naturelles et surnaturelles, dans une quête pour découvrir qui a «brisé le monde» et comment le réparer – s’il n’est pas trop tard. Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK. Une production d’AMC Networks Shudder et TVNZ.

REMORQUE: https://youtu.be/NhkxVN4uQX4

MISSIONS – Saison 2 19 mars (binge full season)

Un milliardaire de la technologie a engagé un groupe d’astronautes et de psychologue Jeanne Renoir pour effectuer le premier voyage réussi vers Mars. Mais le voyage ne s’est pas déroulé comme prévu. Maintenant, cinq ans se sont écoulés depuis le retour de l’équipage des Ulysse sur Terre. Les souvenirs et les traumatismes du premier voyage habité vers Mars hantent toujours chacun des survivants de la mission. Mais tout change quand ils éprouvent chacun une vision de Jeanne, les convaincant que, quelque part, quelque part, elle est toujours en vie. Une nouvelle mission secrète pour la planète rouge est lancée pour la retrouver. Mais le milliardaire a encore quelques secrets, tout comme Mars lui-même. UN ORIGINAL SHUDDER. Avec Giorgia Sinicorni, Ben Homewood et Ralph Amoussou, réalisé par Julien Lacombe. Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK.

Bande-annonce: https://youtu.be/EFqBoj5Y2SY

NOUVEAUX FILMS POUR MARS

le 2 Mars

REMPLACER (Réalisateur: Norbert Keil)

Affligée d’une maladie dermatologique, la jeune et belle Kira découvre qu’elle peut remplacer sa peau par celle d’autres filles. Aidée par son amant, elle complote un meurtre et la victime devient son donneur, mais lorsque la maladie revient, elle est obligée de trouver plus de victimes. Avec:

Rebecca Forsythe, Lucie Aron, Barbara Crampton, Sean Knopp, Adnan Maral (également disponible sur Shudder Canada)

BISCUITS AU GINGEMBRE (Réalisateur: John Fawcett)

Morbides et singulières dans leur petite ville, Brigitte et Ginger jurent de vivre et de mourir ensemble, mais lorsque Ginger est attaquée par un loup-garou, elle se détache de sa sœur et adopte un nouveau style de vie vicieux. Écrit par Karen Walton et réalisé par le créateur d’ORPHAN BLACK John Fawcett, GINGER SNAPS est sombre, affectant les thèmes de la famille, du féminisme et de la féminité imminente dans une créature macabre. Un favori à la sortie, GINGER SNAPS ne fait que devenir plus féroce avec l’âge, car il prend la place qui lui revient comme l’une de nos grandes histoires de loup-garou. Mettant en vedette: Emily Perkins, Katharine Isabelle, Kris Lemche

9 mars

LUCIFERINA (Réalisateur: Gonzalo Calzada)

Une jeune religieuse sexuellement curieuse et un groupe de ses amis se rendent dans la jungle pour une cérémonie occulte où ils rencontrent le diable lui-même. Mettant en vedette: Sofia del Tuffo, Marta Lubos, Pedro Merlo, Malena Sánchez, Francisco Donavon (également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

FRANKENSTEIN (Réalisateur: Bernard Rose)

Cette mise à jour sur le Frankenstein classique se déroule de nos jours et est entièrement racontée du point de vue d’Adam le monstre. Adam n’est confronté à rien d’autre qu’à l’agression et à la violence du monde qui l’entoure après sa création artificielle, puis laissé pour mort. Avec: Xavier Samuel, Carrie-Anne Moss, Danny Huston

12 mars

16 mars

NOËL ROUGE (Réalisateur: Craig Anderson)

Une mère doit protéger sa famille le jour de Noël d’un étranger dément qui est déterminé à les déchirer après avoir été rejeté. Mettant en vedette: Dee Wallace, Geoff Morrell, Janis McGavin (également disponible sur Shudder Canada)

HURLER (Réalisateur: Paul Hyett)

Un jeune collectionneur de billets ambitieux, Joe, supervise le dernier train de Londres par une nuit sombre et orageuse – la collection habituelle de passagers à bord, de l’adolescent odieux à la femme d’affaires bourreau de travail. Soudain, le train crie à l’arrêt dans une forêt après avoir heurté quelque chose sur les voies, mais le conducteur enquêteur ne revient jamais. Réaliser une menace inconnue et dangereuse se cache dans les bois, le groupe disparate d’étrangers doit travailler ensemble pour survivre à un ennemi sauvage commun. Mettant en vedette: Ed Speleers, Holly Weston, Shauna Macdonald (également disponible sur Shudder Canada)

19 mars

23 mars

QUELQUE GENRE DE HAINE (Réalisateur: Adam Egypt Mortimer)

L’intimidation incessante a transformé la vie de Lincoln en cauchemar. Mais il apprend vite le vrai sens de la terreur quand il est envoyé dans une école éloignée pour adolescents en difficulté et que le harcèlement recommence. Seulement cette fois, quelqu’un regarde – une adolescente nommée Moira qui a été conduite au suicide par des intimidations vicieuses il y a des années. Lorsque Lincoln convoque accidentellement Moira de la tombe, il libère une force vengeance et imparable dans une mission de vengeance sanglante. Mettant en vedette: Ronen Rubinstein, Grace Phipps, Sierra McCormick, Spencer Breslin, Michael Polish (également disponible sur Shudder Canada)

FEMME AU FOYER (Réalisateur: Can Evrenol)

Hantée par un horrible traumatisme infantile pendant vingt ans, Holly lutte avec des cauchemars vifs et dérangeants qui la laissent détachée et incapable de vivre une vie normale. Puis un vieil ami recommande à Holly de rencontrer un chef de charisme charismatique, la conduisant dans un voyage tordu de rêves éveillés qui commencera à démêler le tissu de la réalité et à révéler la vérité sur la famille de Holly … un destin terrifiant. Mettant en vedette: Clémentine Poidatz, Ali Aksöz, David Sakurai (également disponible sur Shudder Canada)

26 mars

