Les nouveaux clips de la «Trolls World Tour» sont remplis de danses et de tentatives de sauvetage mal planifiées.

Parfois, le monde semble être relativement normal, et puis vous vous souvenez que Trolls World Tour pourrait être le film qui changera le cinéma tel que nous le connaissons. Avant la sortie révolutionnaire du film d’animation DreamWorks dans les salles de cinéma et sur les plateformes VOD la semaine prochaine, Universal a publié deux nouveaux clips de Trolls World montrant les personnages joués par Justin Timberlake, Anna Kendrick, et James Corden en action. Regardez les nouveaux clips de Trolls World Tour ci-dessous.

Trolls World Tour Clips

Ne comptez jamais sur un troll pour planifier une mission de sauvetage. Ou du moins, le Troll de James Corden, qui est perdu après que Poppy (Kendrick) se soit fait kidnapper lors de sa quête pour sauver le monde du plan de la Reine du Hard Rock (Rachel Bloom) pour transformer tous les Trolls en Rock Zombies. Mais peut-être que les choses vont bien se passer! Parce qu’ils ont de l’espoir, de l’amour et de la gomination, ou autre chose. Ils ont aussi des muscles, comme le souligne Tiny Diamond de Kenan Thompson.

Le premier des deux clips de Trolls World Tour montre le gang à perte après que le monde se soit élargi au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer. Et la reine des trolls de Kendrick doit faire face au fait que sa définition de la bonne musique ne correspond pas à la définition de tout le monde, dans le deuxième clip ci-dessous.

Ils n’auraient certainement pas dû choisir “Who Let the Dogs Out”.

Réalisé par Walt Dohrn avec la co-direction de David P. Smith écrit par Jonathan Aibel, les stars du Trolls World TourAnna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Kunal Nayyar, Ozzy Osbourne, etRachel Bloom.

Voici le synopsis de Trolls World Tour:

Poppy et Branch découvrent qu’il y a six tribus trolls différentes réparties sur six terres différentes. Chaque tribu est également consacrée à six types de musique différents – funk, country, techno, classique, pop et rock. Lorsque les rockeurs Queen Barb et King Thrash se sont mis à détruire l’autre musique, Poppy et Branch se lancent dans une mission audacieuse pour unir les trolls et empêcher les diverses mélodies de disparaître.

Trolls World Tour sortira en salles et en location VOD le 10 avril 2020.

