Les nouveaux détails du casting de “Peter Pan & Wendy” dévoilés

De nouveaux détails sur la prochaine version live action de Peter Pan, appelée «Peter Pan & Wendy» ont été révélés par Variety, qui mettra en vedette Alexander Molony dans le rôle de Peter Pan et Ever Anderson dans le rôle de Wendy.

Ever Anderson est la fille de l’actrice de Resident Evil Milla Jovovich et elle sera également la vedette du prochain film Marvel Black Widow, où Ever jouera une jeune version de Natasha Romanoff.

Alors qu’Alexander Molony a déjà joué dans Sky’s The Reluctant Landlord et Claude Disney’s Claude.

Le nouveau film sera réalisé David Lowery, qui a précédemment travaillé sur le remake de “Pete’s Dragon”, avec Toby Halbrooks a également co-écrit le scénario avec David. Le film sera produit par Jim Whitaker.

Il semble également que Disney sortira d’abord “Peter Pan & Wendy” dans les cinémas, plutôt que d’être un Disney + Original. Il arrivera donc à Disney + après avoir terminé ses fenêtres de sortie vidéo théâtrale et domestique. Et sans aucun doute, le succès de films comme Aladdin et le Roi Lion aura été un facteur dans cette décision.

Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau film de Peter Pan?

