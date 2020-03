Les nouveaux épisodes de Conan reviennent le 30 mars, seront misés sur un iPhone / film

Il y a un documentaire intitulé Conan O’Brien Can’t Stop qui suit le comédien alors qu’il part en tournée après la fameuse débâcle de perdre le concert de The Tonight Show après que Jay Leno ait décidé qu’il le voulait. On dirait que ce titre de documentaire détient toujours la vérité même en ces temps chaotiques, car Conan reviendra au TBS avec de nouveaux épisodes sur 30 mars, malgré les inquiétudes croissantes concernant les coronavirus dans le comté. Mais ne vous inquiétez pas: l’émission sera tournée sur un iPhone, il n’y aura pas de public et les invités utiliseront Skype pour apparaître sur l’émission.

Variety a le mot sur le retour de nouveaux épisodes de Conan pendant le confinement des coronavirus. Étant donné que presque tous les spectacles et films arrêtent la production pour aider à ralentir la propagation de ce virus dangereux, les nouveaux divertissements seront bientôt minces. Mais les gens ont faim de continuer à produire du contenu, car c’est ce qu’ils aiment faire. Jeff Ross, producteur exécutif de Conan, a déclaré au commerce:

«Nous travaillons à créer du contenu et c’est ce que nous faisons. L’idée que nous ne pouvons pas le faire est un peu frustrante. Nous avons un personnel qui veut travailler, qui ne veut pas ne pas être payé, et vous voulez simplement continuer à faire fonctionner l’entreprise. “

Cette semaine, Conan a livré un nouveau contenu limité sur YouTube dans le confort de sa maison. Des trucs comme ça:

Même si Conan était censé être en pause cette semaine, lui et son personnel ne pouvaient pas aider à alléger l’ambiance en ces temps troublants. O’Brien a déclaré:

«Nous faisions des trucs et les sortions et essayions d’être une distraction, mais nous venons de réaliser – pourquoi ne pas simplement faire le spectacle? Ce sera différent, et ce ne sera peut-être pas joli, mais nous allons le faire. »

Honnêtement, les gens aimeraient voir les autres talk-shows suspendus tard dans la nuit emboîter le pas. À tout le moins, le retour de Jimmy Fallon, Stephen Colbert, James Corden, Seth Meyers et Samantha Bee serait une présence bienvenue en ce moment. Bien sûr, il y a beaucoup de contenu en streaming que les gens peuvent rattraper en ce moment, mais avoir du nouveau matériel comique d’actualité pour faire la lumière sur cette situation dramatique serait bien. Certains de ces spectacles ont produit de nouveaux matériaux avec leurs ressources limitées pour injecter dans les rediffusions, mais ils peuvent certainement faire plus depuis chez eux. Là encore, ces spectacles de fin de soirée ont un format beaucoup plus long que Conan a maintenant.

Jeff Ross s’est assuré de souligner qu’il sait que la sécurité est la chose la plus importante maintenant, mais la distraction est également nécessaire:

«Notre première priorité est la santé et le bien-être de tous les membres de la famille Team Coco, et notre deuxième priorité est d’essayer de trouver un moyen de faire notre travail en toute sécurité, depuis chez nous, et de fournir du divertissement à nos fans là-bas. qui peut avoir faim de distraction idiote “

Après tout, comment pouvez-vous ne pas aimer des trucs loufoques comme ça alors que nous regardons la mort en face?

Le fait que Conan essaiera de réaliser quelque chose comme ça avec un iPhone, Skype et quelle que soit la technologie dont il dispose montre les choses incroyables que les gens peuvent faire quand ils y pensent. Bien sûr, il est préférable et plus professionnel que tout un studio et une équipe vous aident à produire un spectacle, mais faire quelque chose de créatif comme celui-ci, même s’il n’est pas parfait, sera toujours une présence bienvenue. De plus, tous les défauts qui pourraient provenir de cette production peu orthodoxe ne feront que le rendre plus drôle.

Pour sa part, O’Brien a déclaré: “La qualité de mon travail ne diminuera pas car techniquement ce n’est pas possible.”

Regardez de nouveaux épisodes de Conan sur TBS à partir de 30 mars à 23h HE / PT.

