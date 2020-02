Les nouveaux jouets d’horreur de la marque Mego revitalisée incluent Harold de «Histoires effrayantes à raconter dans le noir»

Plusieurs icônes d’horreur ont été transformées en jouets de style rétro pour les revivifiés Mego marque au cours des dernières années, et la société a révélé à Toy Fair que d’autres sont sur le point d’arriver.

Peut-être le plus surprenant, Harold l’Épouvantail de Scary Stories to Tell in the Dark obtient un jouet Mego, tout comme Leatherface et Michael Myers de leurs remakes.

Les jouets d’horreur Mego à venir incluent également The Exorcist (Regan) et The Fly.

Merci à @HOMSecrets pour la photo ci-dessous.