Les nouveaux membres peuvent s’inscrire à Shudder aujourd’hui et obtenir les 30 prochains jours gratuits!

La réalité est que la plupart d’entre nous vont passer beaucoup de temps à l’intérieur pendant au moins les 30 prochains jours, et cela est en fait très important en ce moment. La pandémie de coronavirus est devenue un problème mondial, et éviter les déplacements inutiles hors de la maison peut grandement contribuer à atténuer la propagation. Si vous ne devez pas partir, ne partez pas.

Alors que nous sommes tous coincés à la maison, le service de streaming d’horreur Frémir veut aider à passer le temps en offrant un nouvel essai gratuit de 30 jours aux nouveaux membres, qui est disponible dès maintenant.

Essayez Shudder gratuitement pendant 30 jours avec le code promo: SHUTIN

Les plans au-delà de cet essai gratuit de 30 jours commencent à 4,75 $ / mois, et vous pouvez annuler à tout moment.

Avec le retrait des films de la sortie, la fermeture des productions et la fermeture des salles de cinéma pendant plusieurs semaines, voire des mois, le streaming à la demande va devenir un moyen essentiel de passer le temps en ces temps difficiles et incertains. Et pour les fans d’horreur en particulier, il n’y a vraiment pas de meilleur service de streaming auquel s’inscrire que Shudder.

Pour commencer, voici une poignée de titres en streaming que je peux personnellement recommander:

Le chasseur de têtes

Des chiens soldats

Train pour Busan

Smoke and Mirrors: L’histoire de Tom Savini

Les Furies

Félicité

«Channel Zero: The Dream Door»

“L’histoire d’horreur d’Eli Roth”

Horror Noire: Une histoire de l’horreur noire

La prise de Deborah Logan

Derrière le masque: la montée de Leslie Vernon

Le vide

Vengeance

Audition

Grabuge

Incident dans un Ghostland

Une coupe des morts

Les salles de cinéma peuvent être fermées, mais le streaming numérique ne va nulle part. Consolez-vous et profitez de ce temps libre pour vous détendre et regarder des films d’horreur. Nous allons surmonter cela ensemble.

Nous ne prévoyons pas d’aller nulle part non plus. Restez fort, restez en sécurité.