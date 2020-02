Les nouveaux mutants en vedette Le professeur X de James McAvoy

Contre toute attente, Les nouveaux mutants arrive enfin dans les salles de cinéma en avril, trois ans après le tournage. Bien qu’initialement envisagé comme un rejeton de la franchise principale X-Men, le film de super-héros au goût d’horreur de Josh Boone va maintenant être la dernière entrée dans l’univers de Fox avant que Marvel ne redémarre le mutant dans le MCU. Donc, ne vous attendez pas à des visages familiers dans le film – bien que l’un d’eux ait presque réussi.

ScreenRant a partagé une interview avec le réalisateur lors d’une visite fixe en 2017. Dans ce document, Boone révèle que le spin-off était initialement destiné à être plus étroitement lié aux films X-Men principaux, qui se déroulent dans les années 1980, à l’époque de X-Men: Apocalypse. De plus, James McAvoy était censé avoir un rôle de professeur X.

Le cinéaste n’a pas trop expliqué à quoi aurait ressemblé cette version, mais il a précisé que Fox lui avait donné libre cours pour réaliser le film qu’il voulait:

“C’est drôle, ils sont tellement enhardis par Deadpool et Logan et qu’ils nous ont vraiment laissé – je ne peux pas croire qu’ils nous laissent faire ce film. S’ils connaissaient tous les trucs là-dedans, je me dis toujours: “Savent-ils à quel point ce film a été foiré?” “

Ironiquement, depuis l’interview, Fox a perdu confiance dans la vision de Boone et a tenté de réorganiser l’image avec une longue période de prise de vue – bien que ces prises de vue n’aient jamais eu lieu. Au lieu de cela, Disney publie la coupe originale du film du réalisateur, ce qui doit être une bonne nouvelle. Qu’il finisse par se mesurer aux bandes-annonces ou non, au moins ce ne sera pas une autre situation de Dark Phoenix, qui semble avoir été affectée par ses propres nouvelles prises de vue.

En parlant de cela, Dark Phoenix disparaîtra comme la dernière fois que nous verrons Charles Xavier de McAvoy. Ça aurait été bien de le faire reprendre le rôle une fois de plus, mais c’est probablement pour le mieux qu’il n’est pas dans le film, de sorte que Les nouveaux mutants peut se suffire à lui-même. Après tout, si cela réussit, l’équipe pourrait être intégrée au MCU.