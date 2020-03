«Les nouveaux mutants» est officiellement terminé; Un nouveau regard sur l’ours démon dévoilé

Le réalisateur de New Mutants, Josh Boone, a annoncé de manière ludique que le film était terminé en partageant un regard sur Demon Bear.

Cela a été un long chemin très médiatisé vers la sortie de The New Mutants, mais il semble que nous ayons pleinement confiance, car le film est officiellement terminé. Prévu pour une sortie au début du mois prochain, le film d’horreur X-Men a subi de nombreux revers en raison de rumeurs de reprises et de l’acquisition de Disney par Fox. Le réalisateur Josh Boone a affirmé catégoriquement sur les réseaux sociaux que la version de The New Mutants qui sortira en salles le mois prochain est sa version et sa seule version. Et comme taquinerie spéciale pour les fans, le réalisateur a partagé un look pour Demon Bear.

Pour continuer à nouveau ce sentiment, Boone est allé sur Instagram pour partager une photo de lui-même avec une partie de l’équipe technique derrière le dernier film X-Men. Derrière l’équipage se trouve un alambic de Demon Bear, l’un des méchants les plus uniques pour combattre The New Mutants et X-Force. Vous pouvez consulter la photo de Demon Bear sur Instagram du directeur de The New Mutants ci-dessous. N’oubliez pas de lire également la légende sincère publiée par Josh Boone aux côtés de la taquinerie de Demon Bear.

Ce n’est pas le meilleur regard sur Demon Bear mais c’est celui qui devra suffire car l’attente du dernier film de la saga Fox / X-Men est loin d’être longue. Quoi qu’il en soit, ce bref aperçu de la face inférieure de l’ours démon suffit à faire bouillir notre sang de terreur. Les détails concernant l’inclusion de Demon Bear dans le film sont minces, bien que la créature ne soit pas censée être le méchant principal.

Êtes-vous impatient de voir Demon Bear dans The New Mutants? Commentez ci-dessous et faites le nous savoir!

Voici le synopsis officiel du film:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, le film X-Men met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

Source: Josh Boone