Les nouveaux ongles de Kylie Jenner poussent les fans à poser de plus en plus de questions

Kylie Jenner aime

faire ses ongles. Le fondateur de Kylie Cosmetics publie régulièrement de nouvelles

clous à sa chronologie Instagram toutes les quelques semaines, et ils ont été rencontrés

résultats mitigés des fans. Tandis que certaines

J’adore le style, d’autres pensent que Jenner va trop loin avec son look.

Il y a un autre problème que les fans ont eu avec les ongles de Jenner: leur longueur. Les ongles de la star de téléréalité sont plus longs que la plupart des autres, et cela a conduit les gens à poser de plus en plus de questions sur la façon dont Jenner fait quoi que ce soit.

Kylie Jenner | Theo Wargo / . pour US Weekly

Jenner aime changer son style

Depuis que Jenner a commencé à comprendre qui elle voulait être, elle est devenue obsédée par la recherche de son propre style. Mais peut-être que la meilleure partie de son look est qu’elle change toujours. Jenner rock tout le temps de nouvelles coiffures; elle pourrait passer d’un bob foncé à de longs cheveux blonds en une journée, et cela ferait simplement partie de qui elle est.

Jenner a même une fois secoué des cheveux jaune vif (elle avait également des cheveux vert lime et violet dans le passé), et les fans ont pensé qu’elle avait absolument tué le look. Elle est avant-gardiste depuis son adolescence, et maintenant, elle a ajouté des clous à sa liste de looks constamment changés.

Son apparence d’ongle reçoit souvent des critiques mitigées

Jenner aime montrer ses ongles sur Instagram. Tous les quelques

semaines (vraisemblablement, chaque fois qu’elle les fait), elle publie une photo ou

vidéo sur Instagram, montrant sa nouvelle manucure. Ses ongles ont

toujours reçu des critiques mitigées.

Certains fans adorent le look, et il est évident que les ongles sont longs. Mais d’autres suggèrent qu’ils sont beaucoup trop longs, et disent que parfois, ils ont l’air trop faux. Jenner a fait une fois une manucure bicolore, avec une main rose et une main violette. Les fans ne se préoccupaient pas autant du choix de la couleur que de l’aspect plastique des ongles; un des fans les a comparés à des «casquettes de marqueurs». Mais lorsque Jenner les a échangés contre des mani plus colorés, il a reçu des critiques élogieuses.

Les fans ont posé des questions hilarantes sur les ongles super longs de Jenner

Le style des ongles de Jenner peut changer d’une semaine à l’autre, mais la longueur est assez constante depuis un certain temps. Ses ongles semblent s’étirer au moins un pouce, peut-être plus, au-delà du lit de l’ongle. Et les fans ont commencé à poser des questions plus personnelles (et quelques comiques) sur la façon dont Jenner peut faire quoi que ce soit avec les ongles si longtemps.

“Comment diable pouvez-vous envoyer du texte, écrire ou faire quoi que ce soit avec des ongles comme ça?”, A demandé un utilisateur après que Jenner ait fait ses débuts avec son nouveau look ombre rose. “Je ne sais pas comment vous changez des couches avec des ongles comme ça”, a commenté une autre personne. Quelqu’un d’autre est devenu encore plus personnel, demandant à Jenner comment elle fait «l’hygiène intime» – mais vraiment, c’est une question viable, non? L’une des questions les plus drôles posées: Comment Jenner boutonne-t-elle son pantalon? Il y avait tellement de curiosité, mais Jenner n’a donné aucune réponse aux fans.

Jenner n’a à répondre à personne

De manière réaliste, Jenner n’a pas besoin de répondre aux questions des fans – et elle ne l’a pas fait. La magnat de la beauté n’a pas besoin de répondre à quoi que ce soit au sujet de sa vie personnelle, bien que nous ne puissions nous empêcher de nous demander aussi comment elle fait la plupart des choses. Y a-t-il une technique à apprendre? Un fan a même demandé à Jenner de faire un tutoriel sur le changement de couche. Ce sera peut-être sa prochaine vidéo YouTube.