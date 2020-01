Les nouveaux spoilers d’Eternals pointent vers le possible début du MCU de Namor

Les fans de Marvel se sont convaincus que Namor le sous-marin est enfin sur le point de faire ses débuts dans le MCU pendant la phase 4 et deux options populaires pour sa première apparition possible sont Black Panther 2 et Doctor Strange dans le Multivers de la folie. Quelques nouveaux commentaires d’une des stars de Les éternels, cependant, indique que le roi d’Atlantide (non, pas Aquaman) arrivera dès novembre.

Selon un fan sur Twitter, ils ont discuté en privé avec le jeune acteur Zein al Rafih via des messages directs et il leur a donné une allumeuse sur la nature de son personnage. “Je joue le rôle d’un enfant dont le père est tué par des monstres marins”, aurait déclaré la star de 15 ans, tout en révélant qu’il a été remplacé par un acteur plus âgé au cours du film alors que son personnage grandit.

L’actrice d’Ajak Salma Hayek a dévoilé al Rafih dans le cadre du film lorsqu’elle a partagé un selfie d’elle-même avec lui et une autre jeune co-star, Lia McHugh (Sprite), sur Instagram l’année dernière. Et s’il partage des scènes avec ces deux pistes, cela suggère qu’il jouera un rôle clé lui-même. Mais pourquoi pensons-nous qu’il pourrait être Namor? Eh bien, parce que la description alléguée de l’acteur de son personnage rappelle les origines de Namor dans les bandes dessinées, avec son père humain tué par les Atlantes.

Cliquer pour agrandir

Al Rafih a fait ses débuts d’acteur dans le film libanais nominé aux Oscars Capharnaüm, lorsque le réalisateur Labaki l’a arraché à l’obscurité sans aucune expérience d’acteur pour jouer dans son puissant film sur les enfants dans un bidonville de Beyrouth. L’acteur et sa famille sont des réfugiés syriens qui ont depuis déménagé en Norvège, donc ce serait assez incroyable s’il s’apprête à jouer un super-héros Marvel emblématique dans un avenir proche.

Tout cela étant dit, alors que ses supposés commentaires sont extrêmement intrigants, nous ferions mieux de ne pas considérer comme rouge que Namor fera sensation Les éternels. Le film a assez à faire comme il l’est avec l’introduction de la race immortelle titulaire, ainsi que de Black Knight de Kit Harington. Mais de toute façon, nous le saurons assez tôt, car le film sortira en salles le 6 novembre.