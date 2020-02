Les nouvelles bandes dessinées et romans de Star Wars: La Haute République porteront sur l’âge d’or des Jedi

Star Wars est sur le point de se développer avec une nouvelle série de livres et de bandes dessinées nommés d’après The High Republic, et c’était auparavant un projet connu sous le nom de Luminous. Les nouvelles histoires de Star Wars se dérouleront deux siècles avant les événements de la saga Skywalker … d’approfondir les origines des Jedi quand “ils étaient les gardiens de la paix et de la justice dans l’Ancienne République” bien avant les temps sombres et l’Empire.

Nous recommandons également: une nouvelle saga cinématographique Star Wars se déroulerait en Haute République

Chacune des histoires qui seront racontées dans The High Republic sera individuelle mais, dans le style du MCU, chacune devrait être interconnectée, comme nous en saurons plus sur la vie des Jedi à son apogée ou, comme décrit, pendant son âge d’or.

«Star Wars: La Haute République présente les Jedi comme nous avons toujours voulu les voir, en véritables gardiens de la paix et de la justice. EC’est un moment optimiste et plein d’espoir, lorsque le Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais, bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de mauvais arrive. Cette initiative offrira aux jeunes et aux moins jeunes lecteurs un nouveau coin de la galaxie à explorer à travers des histoires riches et significatives. De plus, les lecteurs apprendront ce qui fait peur aux Jedi », a expliqué Michael Siglain, directeur de la publication créative de Lucasfilm.

Voici la bande-annonce de The High Republic:

Justina Ireland, Daniel José Older, Claudia Gray, Cavan Scott et Charles Soule sont les écrivains qui raconteront chacune des histoires de The High Republic. Son lancement aura lieu en août.

Ce sont les premiers titres:

Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi de Charles Soule (roman pour adultes)

Star Wars: The High Republic: Into the Dark de Claudia Gray (roman)

Star Wars: The High Republic: A Test of Courage par Justina Ireland (roman de niveau intermédiaire)

Star Wars: The High Republic Adventures de Daniel José Older (série BD IDW)

Star Wars: The High Republic de Cavan Scott (série de bandes dessinées Marvel)

Mais La Haute République pourrait-elle un jour atteindre le grand écran?

.