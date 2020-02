Les nouvelles figurines de Saint Seiya arrivent au Mexique

Les Chevaliers du Zodiaque est l’une des séries animées les plus importantes au monde, pas en vain, ils ont triomphé dans le monde et même aujourd’hui, plus de trois décennies après sa première, c’est toujours une franchise reconnue partout.

Juste pour ça, Bandai a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne de figurines d’action de Saint Seiya. Les figurines de la nouvelle ligne Anime Heroes sont plus simples que les classiques, et ne vous permettront pas de retirer les pièces de l’armure. Bien que les détails de l’armure ne soient pas aussi détaillés que les versions précédentes, ils ont un design attrayant et 17 points de joints et arriveront au Mexique.

C’est ainsi que Bandai a présenté ses nouvelles figures:

«Saint Seiya, la série animée qui a marqué presque toute une génération d’enfants des années 90, fête ses 35 ans depuis sa première, et, en 2020, Bandai prépare le lancement de ses nouvelles figurines. Les Chevaliers du Zodiaque arriveront sous la ligne Anime Heroes de Bandai, des figures d’environ 16,5 centimètres, avec 17 points d’articulation, un haut niveau de détail et l’armure incorporée avec de la peinture dans des encres métalliques. »

Bandai a annoncé que, dès le départ, il lancera trois personnages différents au Mexique: Seiya de Pegaso avec sa deuxième armure, Saga des Gémeaux et Aioros de Sagitario.

Manuel Hernández, directeur marketing de Bandai Mexico, a fait référence aux nouveaux chiffres comme suit:

«Les Chevaliers du Zodiaque est une série animée qui, après plus de 30 ans, est toujours dans le goût des fans, et non seulement cela, elle a également transcendé les générations, les parents regardent maintenant la série avec leurs enfants. Avec les nouvelles figurines que nous avons préparées, vous pouvez désormais jouer avec elles. Les personnages d’Anime Heroes of Knights of the Zodiac, ont l’armure intégrée et de nombreux points d’articulation, ce qui facilite le jeu et le mouvement, mais pas seulement, ils ont également un grand niveau de détail afin qu’ils ne puissent pas manquer dans la collection de Quel que soit le fan. ” A commenté Manuel Hernández, directeur marketing de Bandai Mexico.

Les chiffres seront mis en vente en Mexique du 15 février prochain, et sera exclusif à Liverpool, au moins à son lancement.

