Les nouvelles fonctionnalités de la Xbox Series X seront révélées par Microsoft la semaine prochaine – .

Suite à l’annulation de GDC 2020, Microsoft a décidé d’héberger une série de flux en direct sur Mixer pour un événement qu’il a baptisé Game Stack Live.

“Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming” est un stream qui se déroule le 18 mars

Microsoft peut révéler de nouvelles informations sur la Xbox Series X pendant le flux.

Bien avant que des pays entiers ne soient enfermés dans un effort pour limiter la propagation de COVID-19, l’annulation du Mobile World Congress 2020 en février a présagé le chaos qui allait arriver. Au cours des semaines qui ont suivi, un nombre incalculable de conférences et d’événements ont également été annulés ou reportés, même si beaucoup continueront à être diffusés via des flux et des réunions virtuelles. La Conférence des développeurs de jeux 2020 était l’un de ces événements, mais plutôt que de renoncer à GDC, Microsoft hébergera plutôt Game Stack Live sur Mixer les 17 et 18 mars.

Bien que les flux soient destinés aux développeurs, tout le monde peut se connecter à Mixer, car Microsoft dit qu’il diffusera du contenu qu’il prévoyait de partager sur GDC ce mois-ci. Vous pouvez consulter le calendrier complet sur le site des développeurs de Microsoft, mais il y avait un flux qui s’est immédiatement démarqué pour tous ceux qui l’ont vu.

À 11 h 40 HAP / 14 h 40 HAE le mercredi 18 mars, Microsoft animera un livestream intitulé «Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming» sur Mixer. Nous n’avons aucune idée de ce que ce flux impliquera, mais le flux suivant ne démarre qu’une heure plus tard, ce qui signifie que cela pourrait être une discussion approfondie sur la nouvelle console. Nous n’attendons pas de révélations majeures, mais il semble probable qu’il y aura au moins quelques nouvelles informations.

Le chef de la Xbox, Phil Spencer, a partagé une tonne de nouveaux détails sur la Xbox Series X le mois dernier, mais de tous les sujets dont il a discuté dans la publication, Project xCloud – le service de jeux en nuage de la société – n’a obtenu qu’une seule mention. Il semble que le flux Xbox Series X se concentrera fortement sur xCloud, qui reçoit des mises à jour régulières sur les appareils Android et a même commencé à tester sur iOS. Spencer a clairement expliqué que même si le matériel est toujours une priorité pour la marque Xbox, il veut que tout le monde puisse jouer à des jeux Xbox à partir de n’importe lequel de ses appareils.

Certains des autres flux remarquables qui auront lieu pendant Game Stack Live incluent des discussions avec les studios Rare et Turn 10 le mardi 17 mars, ainsi qu’un flux sur DirectX et le raytracing le 18 mars. On ne sait pas combien de discussions de nouvelle génération auront lieu au cours de l’un de ces flux, mais cela pourrait valoir la peine d’être réglé, peu importe si vous êtes intéressé par les studios ou les technologies qui seront impliqués.

Les fuites fiables sur les consoles de nouvelle génération ont été rares, donc si vous recherchez de nouveaux détails, les flux pendant Game Stack Live la semaine prochaine pourraient être votre meilleure chance pendant un bon moment.

