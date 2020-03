Les nouvelles photos de BTS de Batman v Superman montrent le costume Mech de Ben Affleck

Une toute nouvelle photo des coulisses de Batman v Superman montre à quel point le costume mech de Ben Affleck est complexe.

Batman v Superman était plein de moments emblématiques pour Batman de Ben Affleck, le plus notable étant qu’il enfilait le costume de robot pour combattre Superman. Bien sûr, combattre Superman n’est pas une tâche facile, donc Bruce Wayne de Ben Affleck a assez astucieusement développé le costume mech pour se donner un avantage.

Dans ce tout nouveau post Instagram d’Ironhead Studio, qui faisaient partie des gens qui ont travaillé sur le costume mech de Ben Affleck, nous voyons le costume Batman dans toute sa splendeur sous une variété d’angles. Si vous vous souvenez de Batman v Superman, nous n’avons jamais vu le costume mech Ben Affleck à la lumière du jour, donc ces photos sont vraiment utiles pour ceux qui veulent le voir dans sa vraie gloire. Assurez-vous de glisser à droite sur le post pour voir toutes les photos du costume mech de Ben Affleck de Batman v Superman.

L’une des parties les plus cool du costume mech de Ben Affleck est que les yeux blancs brillants sont conservés dans le costume. CGI était très probablement utilisé pour améliorer la luminosité et la brillance des yeux blancs, mais il est certainement très inspirant de voir les yeux faire partie du costume réel.

Avec Ben Affleck maintenant disparu de DC Extended Universe, il est dommage que nous ne puissions plus voir cette interprétation spécifique du costume mech car c’est l’un des looks Batman les plus inspirés jamais mis sur grand écran. Cela étant dit, nous sommes toujours éternellement reconnaissants d’avoir eu un aperçu étendu du costume mech emblématique dans Batman v Superman lorsque la bataille réelle entre les deux super-héros s’est déroulée.

Que pensez-vous du costume mech de Ben Affleck de Batman v Superman? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, le film de DC met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Ironhead Studio