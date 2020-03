Les nouvelles photos du set ‘Loki’ révèlent Tom Hiddleston avec Owen Wilson

De nouvelles photos de l’ensemble de Loki des Marvel Studios révèlent que Tom Hiddleston et Owen Wilson filment la prochaine série.

La gamme de projets de phase 4 de Marvel Studios comprend plusieurs séries télévisées pour Disney Plus. Parmi les premiers à faire ses débuts sur le service de streaming, il y aura Loki, qui met en vedette Tom Hiddleston comme la dernière version du God of Mischief vu dans Marvel Studios Avengers: Fin de partie, lorsque nos héros se sont rendus à la bataille de New York en 2012.

Alors que les détails complets de l’histoire de la série sont gardés secrets, il est dit de suivre God of Mischief de Tom Hiddleston alors qu’il voyage à travers différents moments dans le temps après son évasion dans Avengers: Fin de partie. Son voyage le verra apparemment croiser plusieurs nouveaux personnages, dont celui interprété par Owen Wilson.

Malheureusement, les détails sur l’identité du personnage d’Owen Wilson sont également étroitement surveillés. Cependant, de nouvelles photos de l’ensemble de Loki offrent aux fans un aperçu de Tom Hiddleston et de la co-star Owen Wilson filmant une scène dans laquelle ils semblent être escortés par des gardes armés.

Consultez le post ci-dessous pour voir Tom Hiddleson et Owen Wilson sur le tournage.

Loki possède Twitter en ce moment et c’est tout ce qui compte pic.twitter.com/2SzxzP6Wui

– Karla aime Loki (@hiddlesgold) 4 mars 2020

La prochaine liste de films des studios Marvel comprend Black Widow, The Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder. En plus des longs métrages susmentionnés, Marvel Studios développe plusieurs émissions pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Voici le synopsis officiel de Loki des Marvel Studios:

Dans “Loki” de Marvel Studios, le méchant mercurial Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Kate Herron avec Michael Waldron comme scénariste en chef, Loki met en vedette Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw.

Loki sera présenté en exclusivité sur Disney Plus au début de 2021.

Source: Twitter