Les nouvelles photos du set The Eternals révèlent le premier aperçu de Kit Harrington

Les nouvelles photos de The Eternals révèlent le premier aperçu de Kit Harrington

Alors que la production continue pour Les éternels au Royaume-Uni, une autre série de photos des coulisses de l’ensemble du film très attendu de Marvel Studios est arrivée en ligne (via Evening Standard), avec notre premier aperçu du kit nominé aux Golden Globe Kit Harrington’s Dane Whitman alors qu’il marche aux côtés de Gemma Sersi de Chan. Découvrez les photos complètes ci-dessous!

Les éternels est basé sur la bande dessinée de Jack Kirby du même nom. Cette série a présenté un groupe d’immortels appelés les Eternals et leurs rivaux, les Deviants. Dans les bandes dessinées, Thanos et les autres habitants de Titan étaient également des éternels. Il n’est pas clair si le MCU maintiendra cette connexion.

Lors du CCXP 2019, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé quelques détails sur l’intrigue et les personnages du film, confirmant que les Celestials et Deviants sont bel et bien inclus dans le film. Les Célestes sont connus comme une puissante race d’étrangers qui ont joué un rôle énorme dans les événements clés de l’histoire humaine. Ce sont les raisons pour lesquelles les éternels et les méchants homologues des éternels Deviants ont été créés.

“[The Eternals is] une épopée qui s’étend sur 7 000 ans d’histoire humaine, a des connotations cosmiques et change tout ce que nous savons sur le MCU, » Expliqua Feige. “C’est ambitieux, et cela prend… de l’actuel à la Mésopotamie à toutes sortes de lieux et de périodes et ne ressemble vraiment à rien de ce que nous avons fait auparavant.”

“Nous verrons les Celestials dans leur pleine, vraie et énorme puissance dans Eternals, oui,” Dit Feige.«Les déviants sont dans le film. Les déviants dans la mythologie de la bande dessinée étaient … des plans extrêmement importants des Célestes … et nous verrons des déviants qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu dans les bandes dessinées. Il s’agit d’une nouvelle forme de déviants que nous verrons dans le film. “

Le film mettra en vedette un casting étoilé dirigé par l’actrice Angelina Jolie et lauréate d’un Oscar. Jeu des trônes alun Richard Madden, qui est en tête d’affiche comme Thena et Ikaris, respectivement. Il sera également la star Kumail Nanjiani (The Big Sick) comme Kingo, Lauren Ridloff (Til marche mort) comme Makkari, Brian Tyree Henry (Atlanta) en tant que Phastos, Salma Hayek (Frida) comme Ajak, Lia McHugh (Le chalet) comme Sprite, Don Lee (Train pour Busan) comme Gilgamesh, Gemma Chan comme Sersi, Barry Keoghan comme Druig et Kit Harrington (Jeu des trônes) en tant que Dane Whitman / Black Knight.

Chloé Zhao réalise Eternals d’après un scénario de Matthew K. Firpo et Ryan Firpo. Il sortira en salles le 6 novembre 2020.

