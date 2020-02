Les nouvelles vidéos de The Matrix 4 Set présentent Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

Les nouvelles vidéos du set The Matrix 4 présentent Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

Alors que la production continue pour The Matrix 4 à San Francisco, de nouvelles vidéos du quatrième volet très attendu de Warner Bros Pictures pour La matrice les films sont arrivés en ligne via Twitter (via Vital Thrills), nous offrant un aperçu des cascades et des séquences d’action entre Keanu Reeves ‘Neo et Carrie-Anne Moss’ Trinity. Découvrez les vidéos ci-dessous avec les nouvelles photos!

Le tournage de Matrix 4 à San Francisco – 15/16 février 2020

Keanu Reeves, Carri-Anne Moss & Lana Wachowski pendant le tournage de «The Matrix 4» à San Francisco – 15/16 février 2020

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss & Lana Wachowski pendant le tournage de «The Matrix 4» à San Francisco – 15/16 février 2020

2/2 #KeanuReeves, #CarrieAnneMoss & #LanaWachowski, # TheMatrix4 tournage, #SanFrancisco – 15/16 février 2020

“C’EST NEO ET TRINITY !!!

Tournage de «The Matrix 4» à San Francisco – 15/16 février 2020

# TheMatrix4 en tournage dans le quartier financier de # SanFrancisco – 14 et 15 février 2020

«Pour être honnête, nous en avons déjà marre. Soit les hélicoptères ne laissent pas dormir, alors la moitié d’une ville est bloquée. Sortez ensuite la nuit, regardez tout »https://t.co/nE4xV3wtZT pic.twitter.com/us43p2Y7F3

«The Matrix 4» – 14 février 2020

Aujourd’hui sur le toit des immeubles du centre-ville de # SanFrancisco…

«The Matrix 4» – 14 février 2020

Sur le toit des immeubles du centre-ville de # SanFrancisco…

Lana Wachowski a co-écrit le scénario avec Aleksander Hemon et David Mitchell, et dirigera également le film. Le directeur de la photographie primé aux Oscars, John Toll (Légendes d’automne, Un cœur brave) tournera la suite très attendue, succédant à Bill Pope qui était le directeur de la photographie de La matrice trilogie.

The Matrix 4 est prévu pour une sortie le 21 mai 2021. Le quatrième volet mettra en vedette le retour de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, reprenant leurs rôles emblématiques de Neo, Trinity et Niobe. Le film mettra également en vedette les nouveaux arrivants Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere et Yahya Abdul-Mateen II, qui jouerait le jeune Morpheus. Il a été récemment taquiné que si la planification devait fonctionner, Lambert Wilson pourrait éventuellement revenir The Matrix 4 comme le méchant le mérovingien.

Détails du tracé sur le quatrième film en direct La matrice la franchise n’a pas été révélée et compte tenu de la fin de 2003 Les révolutions matricielles ce n’est pas une réponse claire.

Plus tôt cette année nous avons demandé à nos lecteurs s’ils étaient intéressés par plus de films dans la série, avec 69% de ceux qui ont voté “Oui!” Dans un sondage secondaire, 58% ont déclaré vouloir voir la suite de la série. On dirait qu’ils obtiendront ce qu’ils voulaient!

Les trois films précédents …La matrice (1999), La matrice rechargée (2003) et Les révolutions matricielles (2003) – ont gagné plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial et figuraient parmi les 10 premiers succès nationaux au cours de leurs années respectives de sortie. Les révolutions matricielles a également été le premier film à sortir simultanément dans tous les grands pays à la même heure du monde.