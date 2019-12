Les objectifs du Nouvel An de Mario Bautista: utiliser moins les téléphones portables | AP

Au début d'une interview à Mexico, Mario Bautista demande d'éteindre les réflecteurs sous lesquels il se trouve depuis des heures. Le chanteur mexicain dit qu'après 8 ou 9 heures du soir, il commence à "allumer des bougies".

C'est une pratique qui suit strictement depuis un certain temps, et qui comprend des horaires stricts pour l'utilisation de votre téléphone portable et devant l'écran.

"J'en ai 3 à 4 dans l'après-midi et 7 à 8, deux heures par jour", a expliqué le musicien urbain de 23 ans, reconnaissant qu'à un moment donné de sa vie, l'utilisation du téléphone portable devenait excessive et automatique.

S'éloigner de votre téléphone portable vous a permis de profiter d'activités qui étaient basiques dans le passé, comme lire, cuisiner, sortir. L'interprète de tubes comme "AY!", "Baby Girl" et "#Maldeamores" a également souligné les avantages de ne pas être aussi impliqué dans les réseaux sociaux pour la santé mentale.

"Ils provoquent beaucoup de dépression et beaucoup de vilaines choses, de l'anxiété", a-t-il déclaré. «Il va y avoir un moment qui va s'effondrer tout cela. Il s'effondre déjà et Instagram le sait. Les gens sur les réseaux sociaux le savent, c'est pourquoi ils apportent des modifications et suppriment les «j'aime» des photos », a-t-il ajouté à propos des tests récemment annoncés pour certains pays où il n'y aura plus de« j'aime »sur Instagram.

A ceux qui sont accros à leurs appareils électroniques, il les invite plutôt à se concentrer sur des actes de gentillesse aussi simples "qu'un sourire ou un" bonjour, bonjour ", à être cordiaux avec les piétons s'ils sont au volant. "Vous n'allez pas arriver plus tard pendant cinq secondes", a-t-il déclaré à propos de la possibilité de laisser une personne traverser la rue, un problème courant chez les conducteurs au Mexique.

C'est ce qu'il a voulu transmettre avec la vidéo de son dernier single, "Good vibes", sorti début décembre. Bautista a utilisé le budget alloué par sa maison de disques, Warner Music Mexico, pour faire de bonnes actions, et pour y parvenir, il l'a enregistré avec son propre appareil photo et l'a produit avec des amis.

Dans le clip, la chanteuse apparaît en train de donner une voiture à une jeune femme. "Elle est une guerrière, elle est l'incroyable vérité, elle a 19 ans et travaille, étudie, se déplace toute la journée dans le métro et a subi plusieurs mésaventures dans le métro, des agressions sexuelles et elle est le pilier de sa famille", a-t-il déclaré.

Il retourne également à son école d'enfance pour apporter un soutien financier à un élève ayant de bonnes notes dont la famille a du mal à payer les frais de scolarité.

"J'ai vu même le médecin de l'école, il est toujours le même", a-t-il déclaré avec enthousiasme, se souvenant qu'il aimait les médicaments de dégustation de raisins qu'on lui avait donnés lorsqu'il avait mal à la tête.

Mais peut-être que l'une des aides qui a le plus bougé est la livraison d'une demi-tonne de nourriture au refuge pour chiens et chats Omeyocan, situé au sud de la capitale mexicaine.

"Beaucoup de gens me disent que lorsque nous sommes arrivés avec de la nourriture pour les chiens, les gens ont commencé à pleurer en regardant la vidéo", a déclaré Bautista, qui, après avoir livré l'aide, n'est pas reparti les mains vides.

"Il y avait un chaton qui, chaque fois que je passais dans le couloir, sautait et se collait aux grilles", a-t-il déclaré, se souvenant de sa première rencontre avec son nouvel animal de compagnie, Vibra. "Il est le nouveau membre de la famille et la vérité est que mon ambiance a changé."

Bautista prévoit de sortir un nouvel album en février. Début 2020, il prévoit également de partir en tournée.