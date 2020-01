Les Odeón Awards se trompent et mettent la photo de Georgina Rodríguez en référence à la chanteuse

La première des Odeón Awards, dont le gala a eu lieu le 20 janvier, promet d’être bien connue et pas précisément pour de bon. Lors de la cérémonie de musique hispanique il y a eu plusieurs échecs techniques et inadéquations lors du gala et les performances: “Malheureusement le résultat de ce gala, réalisé et réalisé par AGEDI, était très loin des standards de qualité exigés par RTVE dans ses programmes”, s’est excusée la chaîne dans une note de proie.

Une autre victime de ces perturbations a été Georgina León. La chanteuse vénézuélienne a révélé dans une vidéo sur Twitter comment les organisateurs de l’événement, au lieu de mettre sa photo d’elle sur la liste de ceux qui allaient poser devant les caméras, ils avaient mis une image du modèle Georgina Rodríguez, couple actuel de Cristiano Ronaldo.

La Georgina qui est allée au @PremiosOdeon de la musique est celle qui apparaît sur @Spotify. Mille pardons aux journalistes qui attendaient sur le tapis rouge la belle et spectaculaire @GeorginaGuez, elle accompagnerait sûrement son seigneur mari @Cristiano à un événement sportif ???????? pic.twitter.com/QimdkRNGHR

– Georgina (@georginamusica) 22 janvier 2020

“Je veux montrer ce détail. Ceci est le programme de photocall et me voici, regardez comme c’est joli, même si je ne suis pas vraiment aussi beau ici qu’en direct, parce que celui qui sort ici ne sort pas sur Spotify, je le fais. “, a plaisanté le chanteur avec l’erreur humaine que l’organisation avait commise et qui a provoqué une grande confusion parmi les professionnels qui attendaient le mannequin et influenceur bien connu.

Poursuivant la blague, Georgina (la chanteuse) a publié un montage amusant avec Photoshop dans lequel elle est partie à côté de Cristiano Ronaldo dans un photocall que ses amis lui avaient envoyé. Le Vénézuélien a préféré prendre avec humour cette petite erreur qui n’était qu’une de toutes celles qui ont émergé tout au long du gala.

Ángeles Muñoz et son lapsus avec Sebastián Yatra

Quand Ángeles Muñoz et l’Alaska sont allés présenter la performance de Beret en collaboration avec Sebastián Yatra, la chanteuse de Camela a fait référence à la Colombienne comme si elle était une femme: “Nous vous laissons avec un vrai homme et une femme qui chantent très bien“. Voyant l’impact que l’erreur a eu, Muñoz a téléchargé une image dans les histoires Instagram et a montré que ce qu’elle avait dit était exactement ce que le script spécifiait. En outre, elle en a profité pour s’excuser auprès de la chanteuse, qui a répondu avec quelques Emojis amicaux pour minimiser le problème.

