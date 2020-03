Les œufs de Pâques des années 90 à Kerry Washington et le spectacle de Reese Witherspoon expliqués

Little Fires Everywhere a lieu en 1997. Il y a beaucoup de drame pour garder Kerry Washington et Reese Witherspoon occupés, mais il y a beaucoup de bonbons supplémentaires des années 90 pour les téléspectateurs. Witherspoon joue Elena Richardson, dont la maison a brûlé dans la scène d’ouverture. L’émission revient sur le moment où Elena a rencontré Mia Warren (Washington), et leur relation tendue commence à expliquer qui a mis le feu.

L-R: Kerry Washington et Reese Witherspoon | Hulu

Liz Tigelaar a adapté le livre de Celeste Ng. Les trois premiers épisodes de Little Fires Everywhere ont été diffusés le 18 mars et de nouveaux épisodes tombent tous les mercredis sur Hulu. Voici le contexte derrière certains des œufs de Pâques des années 90 de la première heure de Little Fires Everywhere.

Musique des années 90 dans «Little Fires Everywhere»

Après les titres d’ouverture, la première chanson de la bande originale de Little Fires Everywhere est la chanson d’Annie Lennox de 1993, «Little Bird». Cela ressemble au bon type de thème d’autonomisation des femmes pour lancer la matinée d’Elena.

Lorsque le fils d’Elena Trip (Jordan Elsass) et la fille de Mia Pearl (Lexi Underwood) peignent sa chambre, la chanson de 1993 de Raining Counting Crows «Rain King» joue. Quatre ans après la sortie de chaque chanson, ils pourraient toujours être dans la rotation radio du Top 40. Les radios étaient également des endroits où les gens écoutaient de la musique en 1997.

Liza Underwood et Jordan Elsass | Hulu

Il y a aussi une reprise de “Sex and Candy” mais ce n’est pas l’enregistrement de Marcy Playground en 1997. Little Fires Everywhere est allé avec une reprise des Unions qu’ils ont sorti en 2016.

Reese Witherspoon a un téléphone de voiture dans «Little Fires Everywhere»

Les téléphones de voiture étaient encore un luxe relativement nouveau en 1997. Dans les années 80, seuls les riches avaient des téléphones dans leur voiture, mais en 1997, il serait raisonnable de penser qu’une famille aisée comme les Richardson en aurait un. Nous étions encore à quelques années de tout le monde portant un téléphone dans leur poche.

Reese Witherspoon | Hulu

Elena craint également qu’elle ne dépasse ses minutes. Les forfaits cellulaires n’offriraient pas de minutes illimitées pendant un certain temps après 1997.

«Mémoires d’une Geisha» contre «Les monologues du vagin»

Elena se plaint que son club de lecture ne veuille pas lire Memoirs of a Geisha. Au lieu de cela, ils veulent lire Les monologues du vagin. Geisha aurait été une nouvelle version en 1997, ils devraient donc probablement acheter une couverture rigide. Ce fut une bonne décennie avant Kindle.

La pièce d’Eve Ensler aurait fait ses débuts à Off Broadway un an avant que Little Fires Everywhere n’ait lieu. Des exemplaires du texte circuleraient alors en banlieue.

Reese Witherspoon écrit sur Paula Jones et Janet Reno

Elena est journaliste et Little Fires Everywhere la montre en train d’écrire une histoire sur Paula Jones. En 1994, la poursuite pour harcèlement sexuel de Jones contre Bill Clinton a été portée devant la Cour suprême en 1997, ce qui ferait encore des nouvelles pour Elena.

Kerry Washington et Liza Underwood | Hulu

Elle discute également d’une histoire antérieure qu’elle avait écrite sur la procureure générale Janet Reno. Reno a servi sous le président Clinton. En 1997, l’héritage de Reno inclurait déjà le siège de Waco en 1993, l’Unabomber, l’attentat à la bombe d’Oklahoma City et une enquête erronée sur Richard Jewell.

Rciki Lake avait un talk-show

Aujourd’hui, les téléspectateurs connaissent mieux Ricki Lake comme l’un des chanteurs démasqués de The Masked Singer. Elle avait son propre talk-show pour la plupart des années 90, de 1992 à 2004. Les enfants de Richardson regardent un épisode de son émission un après-midi.

«G.I. Jeanne’

En 1997, Demi Moore a fait la une des journaux lorsqu’elle s’est rasé la tête pour incarner une femme en formation militaire pour le film G.I. Jeanne. Quand Izzy (Megan Stott) lui brûle la moitié des cheveux, son frère lui suggère «juste G.I. Jane. ” G.I. Jane a ouvert le 22 août.