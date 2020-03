Les oiseaux de proie de Margot Robbie dépassent les 200 millions de dollars dans le monde

Birds of Prey de Margot Robbie a maintenant passé 200 millions de dollars dans le monde au box-office après son ouverture au Japon ce week-end.

Birds of Prey a reçu des critiques favorables à sa sortie le mois dernier, mais le film a du mal à récupérer son argent. Birds of Prey frappe maintenant la VOD tôt en raison du coronavirus, mais le film a ouvert au cours du week-end au Japon.

Après une ouverture de 2,09 millions de dollars au Japon, Forbes rapporte que le spin-off Harley Quinn dirigé par Margot Robbie a finalement franchi la barre des 200 millions de dollars dans le monde. Compte tenu de son budget modeste, Birds of Prey devrait récupérer son argent une fois qu’il aura atteint la VOD mardi.

Voici le synopsis officiel du film:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est renversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey sera disponible en VOD le 24 mars.

Source: Forbes

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.