Les oiseaux de proie obtiennent un score très élevé auprès du public sur les tomates pourries

Bien que Oiseaux de proie ne attire pas autant de cinéphiles ce week-end que Warner Bros. l’espérait probablement, ceux qui ont fait ce voyage au cinéma semblent avoir peu de plaintes, du moins si le score du public Rotten Tomatoes du film est quelque chose à faire.

Au moment d’écrire ces lignes, la nouvelle fonctionnalité de Cathy Yan affiche un score d’approbation de 84% sur la base d’un peu plus de 2 600 notes. Et bien que ce pourcentage changera presque certainement dans les prochains jours, il place actuellement le film devant tous les autres films DCEU sauf pour Wonder Woman de 2017, qui détient actuellement un score de 87%.

Pendant ce temps, le score des critiques de Rotten Tomatoes se situe à 81% sur la base de 250 critiques, faisant de Birds of Prey l’un des films les plus acclamés du DCEU à ce jour.

Cela étant dit, le CinemaScore du film n’est pas aussi généreux. Avec une note de B +, le film de Yan bat Batman V Superman: Dawn of Justice (B) en 2016, et correspond aux notes de Suicide Squad et Justice League, mais est en deçà des scores reçus par Man of Steel (A-), Wonder Femme (A), Aquaman (A-) et Shazam! (UNE).

Cliquer pour agrandir

Il sera intéressant de voir à quel point Oiseaux de proie tarifs au box-office dans les prochaines semaines. Jusqu’à présent, les choses ont commencé de manière relativement chancelante, le film étant maintenant en route pour le pire week-end d’ouverture national de tous les films DCEU à ce jour. Cependant, il y a encore une chance que l’accueil chaleureux du film et le manque relatif de compétition de février maintiennent encore la dernière sortie de Harley Quinn à flot.

Quoi qu’il en soit, il semble plus probable que jamais que le véritable succès au box-office de DC en 2020 soit Wonder Woman 1984, qui aura de grandes espérances à la hauteur de son arrivée dans les salles le 5 juin.