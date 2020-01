Les originaux de Netflix arriveront sur Netflix en avril 2020

Bienvenue dans votre aperçu de tous les originaux de Netflix dont la sortie sur Netflix dans le monde est prévue pour le mois d’avril 2020.

De nombreuses régions de Netflix devraient voir de nombreux films du Studio Ghibli en avril, notamment Pom Poko, Ponyo on the Cliff by the Sea et The Wind Rises. Tous les détails sur Netflix et Studio Ghibli peuvent être trouvés ici.

Money Heist / La Casa De Papel (Partie 4)

Date de sortie de Netflix: 3 avril

Le phénomène des séries espagnoles reviendra début avril pour une nouvelle saison très attendue surtout après la fin explosive de la partie 3.

Parmi les plus grands succès de Netflix, Money Heist est définitivement parmi les meilleurs. Comme Elite, il a réussi à transcender la barrière de la langue et à être accessible partout.

Encore une fois, nous verrons l’équipe se battre pour sa survie après que le nouvel inspecteur ait réussi à déjouer le professeur.

Sergio

Date de sortie de Netflix: 17 avril

Sergio, le prochain biopic Netflix Original est basé sur les terribles attentats à la bombe de Canal Hotel qui ont coûté la vie à plusieurs représentants de l’ONU, y compris la vie du diplomate brésilien Sergio Vieira de Mello. Se déroulant au lendemain de l’invasion américaine de l’Irak par les États-Unis, la mission de paix de Sergio serait malheureusement sa plus perfide et sa dernière.

Le film met en vedette Wagner Moura qui est surtout connu pour son passage en tant que Pablo Escobar sur Narcos de Netflix. Il présente également Ana de Armas qui est connue pour ses rôles dans des films tels que Blade Runner et plus récemment, Knives Out.

Fantôme dans la coquille: SAC_2045

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Ghost in the Shell est un énorme succès d’anime. La série originale a été diffusée dans les années 1990 et bien que nous ayons eu un film en direct avec Scarlett Johansson, la série est généralement restée intacte.

Le premier teaser de la série est sorti fin octobre 2019 et il est juste de dire que la réaction n’était pas trop grande. Netflix a reçu un peu de flack au cours des dernières années pour ses remakes d’anime en direct, mais dans ce cas, c’est parce que Netflix transforme un gros anime en une série CGI.

Si ce n’est pas dans votre rue, Netflix a encore beaucoup d’anime à l’horizon.

En 2045, le monde est entré dans une «guerre durable» et les anciens membres de l’élite japonaise Section 9 sont soudainement confrontés à un être qui possède une intelligence et des capacités physiques considérables.

Des titres devraient sortir sur Netflix en avril 2020

BNA (tout nouvel animal) devrait toucher Netflix en avril, mais nous n’avons encore rien entendu d’officiel.

Qu’attendez-vous avec impatience en avril 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.