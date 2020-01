Les originaux de Netflix arriveront sur Netflix en février 2020

Le deuxième mois de 2020 a beaucoup de nouveaux originaux Netflix à attendre et ci-dessous, nous vous expliquerons tous les originaux Netflix dont la sortie est prévue sur Netflix tout au long du mois de février 2020.

Comme février est le mois de la Saint-Valentin, vous pouvez vous attendre à beaucoup de comédies romantiques et de promotions de la Saint-Valentin annoncées pour le service.

À noter que cet article est une préoccupation constante. Nous mettons à jour chaque semaine ou toutes les deux semaines en fonction de l’annonce de nouveaux titres et ne reflète en aucun cas tous les titres qui arriveront sur Netflix en février 2020.

Locke & Key (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: 7 février

Locke & Key est l’une de nos séries les plus attendues en 2020. Basé sur la série de bandes dessinées, il raconte l’histoire de trois frères et sœurs qui ont déménagé après un meurtre brutal de leur père pour découvrir des clés qui débloquent des pouvoirs et des capacités.

Joe Hill a une forte implication dans la série et avec un peu de chance, il fera ses débuts en fanfare similaire à celle de The Umbrella Academy. Un à regarder.

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (film)

Date de sortie de Netflix: 12 février

Les suites de Netflix sont rares, mais celle qui était presque certaine d’en obtenir une étant donné la forte audience est To All the Boys. Le premier film avec Noah Centineo et Lana Condor a été un succès retentissant avec son adaptation du roman sur lequel il est basé.

Mis à part quelques annonces de casting, les informations sur la suite ont été relativement calmes, mais vous pouvez garantir que ce sera une autre entrée solide.

Narcos: Mexique (Saison 2)

Date de sortie de Netflix: 13 février

Cela a été une attente longue et atroce pour plus d’histoires du monde de la drogue du Mexique, mais nous serons finalement de retour au sud de la frontière en février 2020.

Narcos est une série dramatique qui suit certains des plus grands seigneurs de la drogue du monde et leur quête de tout posséder.

Attrape le si tu peux. Narcos: Mexico Saison 2 sera diffusée le 13 février sur @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h

– Narcos (@NarcosNetflix) 17 décembre 2019

Cable Girls (Saison 5 – Partie 1)

Date de sortie de Netflix: 14 février

Les séries espagnoles ont extrêmement bien réussi sur Netflix avec Cable Girls, désormais la série étrangère la plus ancienne créée par Netflix elles-mêmes. La dernière saison de Cable Girls résumera l’histoire des opérateurs téléphoniques.

La dernière saison s’achèvera finalement par une deuxième partie prévue fin 2020.

Better Call Saul (Saison 5)

Date de sortie de Netflix: Hebdomadaire à partir du 24 février

Remarque: Exclut Netflix aux États-Unis

La cinquième et dernière saison sera publiée chaque semaine sur Netflix à partir de fin février. Cela a été un grand tour pour l’émission AMC et heureusement, la plupart des Netflixers du monde entier ont pu suivre la transition de Jimmy vers Saul Goodman.

Bien que Netflix US n’obtienne pas la saison initialement, il faudra probablement un an environ après la fin de l’émission, comme les saisons précédentes.

Abonnés (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: 27 février

Cette série semble avoir des fonctionnalités Black Mirror étant donné qu’elle se concentre sur la technologie et en particulier les réseaux sociaux. Il s’agit d’une actrice en herbe qui frappe fort après qu’une publication Instagram est devenue une superstar avec toutes les nouvelles pressions qui l’accompagnent.

Netflix décrit le spectacle comme plein d’esprit, inspirant et sincère et il met en vedette Miki Nakatani, Elaiza Ikeda, Mari Natsuki.

Tous les lieux lumineux (2019)

Date de sortie de Netflix: 28 février

Un nouveau drame romantique pour compléter le mois de février arrive le 28 février. Basé sur le roman du même nom, le film réalisé par Brett Haley (Hearts Beat Loud, The Hero) raconte l’histoire d’amour entre Violet et Theodore.

Il met en vedette Elle Fanning, Virginia Gardner, Keegan-Michael Key, Luke Wilson, Alexandra Shipp et Justice Smith.

Queen Sono (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: 28 février

Février 2020 marquera un autre jalon avec les sorties de Queen Sono en tant que première série Netflix Original du continent africain.

La série dramatique policière suivra l’agent secret qui s’attaque aux opérations criminelles. Il est créé par Kagiso Lediga et présente Pearl Thusi en tant que Queen Sono.

Autres sorties sur Netflix en février 2020

Tom Papa: Tu vas bien! (Spécial Standup) – 4 févrierLe pharmacien (série limitée) – 5 février – Docuseries sur une mère qui se penche sur la crise des opioïdes après la mort de son garçon.My Holo Love (Saison 1) – 7 février – Série romance de science-fiction coréenne.Love Is Blind (Saison 1) – 13 février – Série de téléréalité de 10 épisodes répartis sur trois semaines.Isi et Ossi (2020) – 14 février – Comédie romantique allemande.

Selon les rumeurs, une sortie en février 2020

Taylor Swift: Miss Americana devrait sortir au Sundance Film Festival et arriver sur Netflix peu de temps après, nous ne savons pas si cela pourrait être février.

Faites-nous savoir dans les commentaires ce qui vous passionne.