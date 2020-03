Les originaux de Netflix arriveront sur Netflix en mai 2020

Bienvenue à votre premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en mai 2020. Ci-dessous, nous vous expliquerons tous les originaux de Netflix dont la sortie est prévue tout au long du mois et parcourrons ce qu’ils font, qui sont impliqués et plus encore.

Au cas où vous auriez manqué l’une des versions originales de Netflix d’avril 2020, vous avez manqué les goûts de Money Heist partie 4, Sergio, After Life S2 et Extraction.

Remarque: au 3 mars, cette liste semble un peu nue. C’est normal et sera rempli à mesure que le mois se rapprochera.

Hollywood (série limitée)

Date de sortie de Netflix: Le 1er mai

Hollywood sera la première série complète Netflix Original de Ryan Murphy dans le cadre de son contrat de sortie étendu avec Netflix.

La série limitée est censée détailler les beaux jours d’Hollywood alors que nous suivons un groupe d’acteurs et de cinéastes essayant de faire les choses en grand.

Parmi les acteurs d’Hollywood, on retrouve Rob Reiner, Darren Criss, Jake Picking, Patti LuPone, Paget Brewster, Mira Sorvino et Jim Parsons.

Casi feliz / Almost Happy (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: Le 1er mai

Comme dans presque toutes les régions du monde, Netflix poursuit son expansion mondiale et cette série est l’une des premières vagues de nouveaux spectacles en provenance d’Argentine.

Netflix n’a pas encore publié la page officielle de la série comique et nous mettrons à jour cet article une fois que nous en apprendrons plus.

The Eddy (série limitée)

Date de sortie de Netflix: 8 mai

La deuxième série limitée qui sortira sur Netflix en mai est cette mini-série musicale française.

Il raconte l’histoire d’un propriétaire de club français qui fait face aux hauts et aux bas de la gestion d’une salle de musique live à Paris.

Parmi les talents clés de The Eddy figurent André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg et Melissa George.

Autres versions originales de Netflix pour mai 2020

La Corazonada / The Hunch – Thriller argentin – 28 mai

