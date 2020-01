Les originaux de Netflix arriveront sur Netflix en mars 2020

Bienvenue à un aperçu très précoce de ce qui arrivera à Netflix en mars 2020. Cela va être un mois plein de débuts Netflix Originals à première vue et nous allons tous les cataloguer ici.

Pour rappel, cela est loin d’être la liste complète de ce qui arrivera à Netflix en mars 2020. Au lieu de cela, c’est ce que nous savons venir jusqu’à présent. À mesure que le mois se rapproche, nous apprenons les nouvelles dates de sortie et nous mettrons à jour cet article avec eux au fur et à mesure que nous en apprendrons.

Voici ce qui arrivera à Netflix en mars 2020 et n’oubliez pas de vérifier ce qui arrivera à Netflix en février 2020 également.

Spenser Confidential

Date de sortie de Netflix: 6 mars

Spenser Confidential est l’un des premiers gros films à succès pour Netflix de l’année. On ne sait pas grand-chose sur le film, sauf qu’il s’agira d’un drame d’action et mettant en vedette des stars telles que Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bokeem Woodbine, Marc Maron et Austin Post.

Nous en savons un peu plus sur l’intrigue, car il s’agit d’un ex-criminel qui remonte à ses racines dans le monde criminel de Boston.

Mark Wahlberg et Peter Berg s’associent à nouveau pour leur nouveau film SPENSER CONFIDENTIAL, sur Netflix le 6 mars. Wahlberg joue aux côtés de Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bokeem Woodbine, Marc Maron et Austin Post. pic.twitter.com/tmfRTd8BAg

– Netflix Film (@NetflixFilm) 31 décembre 2019

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker

Date de sortie de Netflix: 20 mars

Octavia Spencer sera le titre de cette fantastique série limitée qui célèbre et documente la vie importante de Madame C.J. Walker.

Madame C.J. Walker pour ceux qui ne connaissaient pas était un entrepreneur afro-américain et a construit un empire de soins capillaires.

Aux côtés de Spencer dans la série sont Carmen Ejogo, Tiffany Haddish, Keeya King, Garrett Morris et Blair Underwood.

Il sera composé de quatre parties et devrait être une seule série limitée.

NOUS NE POUVONS PAS ATTENDRE

Netflix a annoncé le titre et la date de première de sa prochaine série limitée Madam C.J. Walker avec @octaviaspencer. Le projet en 4 parties «Self Made: inspiré par la vie de Madame C.J. Walker» débutera le 20 mars 2020. #Netflix #OctaviaSpencer pic.twitter.com/5C9y8F9XHb

– Black Movie Hall of Fame (@movie_fame) 2 janvier 2020

Kingdom (Saison 2)

Date de sortie de Netflix: TBA

En ce qui concerne les séries de zombies, nous ne pouvons pas en recommander un de plus que le ramassage sud-coréen de Netflix. Cela nous a secoués au cœur de l’an dernier et nous ne pouvons pas attendre que nous obtenions plus d’action zombie à un moment donné en mars 2020.

Au moment de la publication, nous attendons toujours une date exacte quant à la fin de la deuxième saison sur Netflix

Netflix a publié le teaser de Kingdom S2. Et je n’ai jamais été aussi prêt! 😯 @Netflix_PH pic.twitter.com/9jrxaVC2sV

– Saranghaeyo Oppa (@SaranghaeyOppaa) 24 décembre 2019

Tigertail

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Alan Yang, qui a travaillé sur Master of None de Netflix et a également été producteur sur Parks and Recreation, vient à Netflix avec ses débuts dans le film Netflix Original.

Tigertail raconte l’histoire multigénérationnelle d’une famille vivant à Taiwan dans les années 1950 et d’une famille moderne vivant à New York.

Les vedettes du film sont Christine Ko, Tzi Ma, Joan Chen et Margot Bingham.

Tigertail arrive en mars sur Netflix! Inspiré par l’histoire de ma famille, j’ai maintenant deux mois pour préparer leur réaction. @ tzima8 @Christine_Ko https://t.co/fTIpv3PU7X pic.twitter.com/W9tf3uIrAc

– Alan Yang (@alanyang) 3 janvier 2020

Rumeur: les versions originales de mars de Netflix

Carbone altéré: Resleeved – La série animée compagnon est actuellement sur le centre des médias de Netflix, répertoriée pour le 1er mars 2020. Cela reste à confirmer, mais ce que nous savons de la série, c’est que c’est une spin-off qui élargit le monde d’Altered Carbon.Se sentir bien – Channel 4 (du Royaume-Uni) et Netflix lancent une nouvelle sitcom humoristique de Mae Martin. Elle a figuré dans les comédiens du monde de Netflix en janvier 2019.

Je suis excité pour 2020 parce que mon émission Feel Good sort enfin sur Netflix et Channel 4 début mars. Je l’ai filmé il y a près de 500 ans. Voici moi et Sophie Thompson filmant dans une voiture 😍 pic.twitter.com/shtXOkjlU8

– Mae Martin (@TheMaeMartin) 29 décembre 2019

Ozark saison 3 a été répandu pour mars 2020 étant donné que les épisodes apparaissent sur le propre système de catalogage de Google. Pas encore de sortie officielle.Le protecteur (série turque) pourrait revenir en février ou mars, comme l’a également fait remarquer l’acteur sur Twitter.

Février ❓ mars ❓ devinez la nouvelle date de la saison avec le jour 😉 #theprotector #newseason #NetflixTurkiye #Netflix pic.twitter.com/AiEhAWJ80L

– HASAN ÜNER (@hasanuneronline) 2 janvier 2020