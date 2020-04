Les Oscars annoncent la suppression de certaines catégories et d’autres changements

Le monde entier a changé à la suite de la pandémie de COVID-19, généralement appelé coronavirus. Certaines industries sont au point mort tandis que d’autres ont exploité les ressources numériques pour rester présentes.

Celui qui a tâtonné entre ces deux situations est l’industrie cinématographique. Comme nous le savons, les cinémas du monde entier sont fermés sans date précise pour son ouverture, car tout dépend de l’évolution de la propagation et de la contagion du COVID-19 dans les différents pays.

Cependant, a vu à l’ère du streaming et des plateformes sociales, une opportunité d’être présent avec des festivals en ligne tels que We Are One: A Global Film Festival, qui sera présenté via YouTube avec la collaboration de festivals tels que Cannes, Venise, Tribeca, Guadalajara, etc.

Et l’Académie des arts et des sciences du cinéma ne pouvait être laissée pour compte. Les responsables des Oscars ou des Oscars, Ils ont annoncé certains changements qui auront lieu lors du numéro 93 de la cérémonie, qui est prévue pour le 28 février 2021.

D’ici 2021, deux catégories seront éliminées pour se mélanger en une seule. Ce sont les catégories de son. Autrement dit, le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore. Dans ce LIEN, nous vous laissons une note où nous expliquons quelles sont les différences entre ces deux.

Cette catégorie sera résumé pour le meilleur son ainsi que Meilleure photographie, Conception de production, Armoire, Maquillage et coiffure, Acteur, Actrice, Acteur de soutien, Actrice de soutien, Réalisateur, Film étranger, Documentaire, Court métrage d’animation, Court métrage en direct, Court métrage documentaire, Effets spéciaux, Film d’animation , Film, Montage, Partition, Chanson originale, Scénario adapté et Scénario original.

Ces deux catégories ont toujours causé un peu de confusion, surtout lorsque le même film n’a pas remporté les deux catégories. Par exemple, Inception, Gravity, Mad Max: Fury Road, Dunkerque et Bohemian Rhapsody ont gagné dans les deux cas. Mais en 2020, il était partagé entre Ford v Ferrari avec la meilleure édition sonore et 1917 avec le mixage sonore.

Un changement s’applique dans les catégories Musique, en particulier Best Score (l’autre est Original Song). Pour que une partition est éligible, elle doit avoir 60% de musique originale. Pour les suites ou films de franchises, chacune doit avoir 80 pour cent de nouvelle musique.

Voir sur YouTube

Dans le cadre des efforts de l’Académie pour être une organisation durable, il est Les DVD disparaîtront pour devenir une production éligible. Autrement dit, les documents numériques seront autorisés avec leur lien respectif. Cela s’appliquera, officiellement, jusqu’en 2021 lors de la 94e édition des Oscars.

Un autre changement, sinon le plus important, est que l’Académie permettra la nomination de films qui n’ont pas été sortis dans les cinémas comme le veut la tradition. De toute évidence, ceux qui ont été affectés par la contingence COVID-19.

Mais ce n’est pas si simple non plus. Il y a certaines conditions pour qu’ils puissent entrer dans la cérémonie la plus importante du cinéma. Tout d’abord, ces films qui n’avaient plus quelques semaines de projection à Los Angeles, ils ne pourront se qualifier que s’ils avaient déjà planifié leur première en salles auparavant.

Aussi, certains films doivent être disponibles pour la salle de projection de l’Académie 60 jours avant leur sortie sur les plateformes de streaming ou VOD (vidéo à la demande). Cela dans le cas de certaines productions de sociétés de streaming telles que Netflix.