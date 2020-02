Les pannes de personnages de Mme Marvel révèlent de nouveaux personnages inhumains

Comme révélé lors du D23 d’août dernier, Marvel Studios développe un Mme Marvel Série télévisée pour Disney Plus. Débuts en 2013, Kamala Khan doit être l’un des héros les plus populaires à être introduit dans l’univers de la bande dessinée ces dernières années, donc les fans ont hâte de la voir devenir le MCU. Tout comme sur la page, elle sera le premier super-héros musulman de la franchise. L’émission sera également remarquable pour avoir ramené les Inhumains, car Kamala en est une elle-même.

Mme Marvel ne se dérobera pas non plus à cela, après que la série Inhumans d’ABC ait échoué en 2017 et devrait relancer la course surpuissante au sein du MCU. De nouveaux détails sur les personnages prouvent en outre que ce sera le cas, avec The Illuminerdi révélant l’identité de deux personnages de soutien aux côtés de Kamala. L’un est l’adolescent inhumain Kamran et l’autre est le jeune justicier Red Dagger.

Le point de vente note que le studio est en train de couler pour deux acteurs musulmans de sexe masculin âgés de 17 à 25 ans. Les deux seront familiers aux lecteurs de bandes dessinées. Kamran est un garçon inhumain qui a le pouvoir de la bioluminescence sur lequel Kamala a le béguin. Cependant – dans les bandes dessinées – il se révèle être un méchant. L’Illuminerdi écrit qu’ils ont entendu que l’émission se ferait très près du matériel source, alors attendez-vous à ce que la torsion se produise également à l’écran.

Le deuxième est Red Dagger, de son vrai nom Kareem. Kareem est originaire du Pakistan et a une histoire familiale partagée avec les Khans. Bien qu’il ne possède aucun pouvoir, il a un sérieux talent pour lancer des poignards. Il est dit qu’il existe également un lien romantique indéniable entre Kamala et Kareem.

We Got This Covered a déjà entendu dire que la famille royale inhumaine pourrait être refondue et figurer dans Mme Marvel, aussi, mais nous devrons voir comment cela se passe. De toute façon, un coin majeur du MCU est définitivement redémarré avec la série.