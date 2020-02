Les parallèles de Carrie expliqués alors que le thème est plus profond que la nostalgie creuse – HITC

Je ne suis pas d’accord avec cela donne aux fans des vibrations sérieuses de Carrie.

Avouez-le, vous étiez assez dégoûté lorsque la saison 3 de Stranger Things s’est terminée…

C’était sans doute le meilleur à ce jour, nous réunissant avec Eleven et le gang face à d’énormes menaces contre Hawkins une fois de plus. Les performances sont ce qui rend la série une telle joie, chacun d’entre eux apportant son jeu A et s’amusant clairement à le faire.

Cependant, nous mentirions si nous ne déclarions pas notre amour pour le nombre de références de films qu’ils contiennent, de The Terminator à Fast Times à Ridgemont High.

Cela a été manqué sur les écrans, mais je ne suis pas d’accord avec ça sert à gratter la même démangeaison pour les adolescents charmants en difficulté … avec des super pouvoirs, évidemment.

Basée sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, la saison en sept parties est arrivée sur Netflix récemment et permet une fringale rapide grâce à des épisodes courts et agréables au goût. Il a été produit par 21 Laps Entertainment qui nous a apporté Stranger Things et provient également du réalisateur de The End Of The F *** ing World, Jonathan Entwistle. Les comparaisons entre les émissions sont gagnées, mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient.

Je ne suis pas d’accord avec ça: Carrie est parallèle

La série doit clairement une dette à Stephen King’s Carrie et aux adaptations ultérieures.

Écrit par Stephen King, le roman de 1974 a lancé la carrière d’un maître de l’horreur et a raconté l’histoire d’une adolescente intimidée et tourmentée nommée Carrie White qui acceptait les pouvoirs télékinétiques.

Semble familier? Eh bien, nous sommes sûrs que cela a été fait bien avant que je ne sois pas d’accord avec ça de toute façon. Le livre a été adapté par Brian De Palma en 1976 avec Sissy Spacek dans le rôle titulaire. Il a longtemps été considéré comme un classique du genre, mais nous avons vu une gamme d’adaptations depuis lors, y compris un film de 2002, un épisode de Riverdale en 2018 – «A Night to Remember» – et l’effort de 2013 avec Chloë Grace Moretz.

I Am Not Okay with This raconte une histoire similaire d’une fille inadaptée se réconciliant avec ses pouvoirs et rend clairement hommage aux visuels que le roi a évoqués dans nos esprits et que De Palma a le mieux traduits à l’écran, notamment l’image d’un protagoniste adolescent trempé de sang la nuit d’une grande danse. Mais il y a bien plus que ça…

Opinion: Carrie est la source parfaite pour tirer de

Carrie, c’est bien plus que des superpuissances.

C’est quelque chose que le film de Brian De Palma a brillamment capturé, tout comme I Am Not Okay with This. Ces pouvoirs peuvent être lus comme une métaphore du changement. Les deux titres racontent l’histoire d’adolescents passant de l’enfance à l’âge adulte et rencontrant les pressions qui en découlent. L’imagerie sanglante est apparue dès le début dans le film de De Palma, d’abord dans les vestiaires puis à la danse. La première est due aux menstruations, mais le point culminant du film porte également les mêmes connotations, suggérant que le changement qu’elle traverse est complètement écrasant et aliénant.

Leurs corps changent, et en ayant ce changement se manifestant sous la forme de superpuissances est un moyen vraiment imaginatif d’aborder un tel sujet. Leur capacité à provoquer la destruction incarne la rage qu’ils ressentent et leur frustration envers leur environnement. La série capture parfaitement cela dans la scène où Syd quitte la fête après un baiser qui tourne mal. Confuse et peu sûre, elle libère une grande puissance sur son environnement; à cet âge, tout est amplifié et, visuellement, c’est un excellent moyen de transmettre comment le rejet peut vous faire sentir.

Thématiquement, ils traitent tous les deux de l’intégration et de la lutte contre l’identité, mais c’est aussi un excellent choix pour évoquer l’imagerie de Carrie parce qu’elle est si emblématique. Stranger Things a aidé à renforcer le fait que le public aime les récits nostalgiques et repérer les références. Étant donné qu’il y a également une sorte de renaissance de Stephen King en ce moment, cela a encore plus de sens.

Les fans comparent I Am Not Okay with This à Carrie sur Twitter

Un d’entre eux a récemment tweeté: «Les critiques disent que je ne suis pas d’accord avec ça. C’est un mélange de Stranger Things, Sex Education, It, Carrie et The End of the F ** king World… comme c’est une mauvaise chose? Je ne vous connais pas, j’aime ma confiture comme j’aime ma confiture, et c’est une très bonne confiture. “

Le critique Rob Hunter mentionne également Carrie, disant: «Je ne suis pas d’accord avec les règles de ce f ** king. Imaginez John Hughes adaptant Carrie de Stephen King et vous serez dans l’esprit pour ce spectacle drôle, triste, passionnant et surprenant. Sophia Lillis brille comme toujours, et Wyatt Oleff correspond à son rythme. »

Il a également été décrit dans de nombreux tweets comme:

– “Je ne suis pas d’accord avec C’est la meilleure adaptation de Carrie depuis 1976.”

– «C’est Stranger Things rencontre Carrie avec une touche Tumblr.»

– “Je ne suis pas d’accord avec cela, c’est comme la version d’éducation sexuelle de Carrie avec les vibrations de The End of the F *** ing World – arrosée de quelques Chronicle et Stranger Things.”

– “Je ne suis pas d’accord avec C’est le remake moderne de Carrie que le monde méritait …”

