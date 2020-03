Les parcs Disney publient une déclaration officielle sur la fermeture de Disneyland

L’effet du coronavirus devient de plus en plus grave, de nombreux événements et attractions publiques étant fermés, sans parler des sorties de films repoussées. Les dernières victimes de COVID-19 sont Disneyland d’Anaheim et Disney California Adventure, qui ont maintenant été fermées dans le but de lutter contre le virus. Étant donné que ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire de Disneyland qu’ils sont fermés, la décision montre ce qui devient une tendance déprimante aux États-Unis et dans le monde.

Ci-dessous la déclaration complète de Disney Parcs sur les fermetures:

«Bien qu’aucun cas de COVID-19 n’ait été signalé à Disneyland Resort, après avoir soigneusement examiné les directives du décret du gouverneur de Californie et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture de Disneyland Park et Disney California Adventure, du matin du 14 mars à la fin du mois.

Les hôtels de Disneyland Resort resteront ouverts jusqu’au lundi 16 mars pour donner aux clients la possibilité de prendre les dispositions de voyage nécessaires; Le centre-ville de Disney restera ouvert. Nous surveillerons la situation en cours et suivrons les conseils et les orientations des responsables fédéraux et des États et des agences de santé. Disney continuera de payer les membres de la distribution pendant cette période. »

De plus, Disney a confirmé sa politique de remboursement pour les clients qui ont déjà planifié une visite.

«Disneyland Resort travaillera avec les clients qui souhaitent modifier ou annuler leurs visites, et remboursera ceux qui ont des réservations d’hôtel pendant cette période de fermeture. Nous prévoyons un volume d’appels important au cours des prochains jours et apprécions la patience des clients alors que nous travaillons dur pour répondre à toutes les demandes. Veuillez contacter The Walt Disney Travel Company pour toute question ou annulation au 714-520-5050. »

La propagation du coronavirus en Californie est la principale raison de l’arrêt, qui devrait durer jusqu’au 1er avril, selon l’endroit où en sont les coronavirus d’ici là. À l’heure actuelle, il n’y a pas eu de déclaration officielle concernant Walt Disney World d’Orlando, bien que nous nous attendions à une fermeture similaire bientôt. La seule autre fois où Disneyland a été fermé a été l’assassinat de JFK, le 11 septembre et le tremblement de terre de Northridge.

Les nouvelles de Disney viennent s’ajouter à une vague d’histoires sur la façon dont le coronavirus affecte l’industrie du divertissement, des retards à Fast & Furious 9, en passant par Tom Hanks et Rita Wilson annonçant qu’ils ont été infectés (mais en bon état). Nous pouvons même voir la pandémie affecter les marchandises Baby Yoda, tandis que les dates de sortie dans l’industrie sont repoussées alors que la nation et le monde semblent se préparer au confinement.

Bien que cela puisse être un bon moment pour Netflix et d’autres services de streaming, le coronavirus aura presque certainement un impact majeur sur Disney et l’industrie du divertissement dans son ensemble, de la même manière qu’elle perturbe l’économie, les transports publics et de nombreux autres aspects de la vie publique. Nous espérons que les choses s’amélioreront bientôt et que la vie pourra redevenir (presque) normale, bien qu’il semble désormais probable qu’il y aura à l’horizon plus d’annulations, de fermetures de parcs et de retards dans les films très attendus.