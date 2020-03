Les parcs Disney resteront fermés indéfiniment

Disney va fermer les parcs indéfiniment

Quelques semaines après avoir annoncé la fermeture temporaire de ses parcs Disney en Californie, à Paris et en Floride, The Walt Disney Company a annoncé qu’elle garderait tous les parcs fermés jusqu’à nouvel ordre au milieu des inquiétudes mondiales concernant les coronavirus. (Via la date limite)

Une déclaration de l’entreprise se lit comme suit:

Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude quant aux impacts de COVID-19, la sécurité et le bien-être de nos clients et employés restent la priorité absolue de la Walt Disney Company. En raison de cette pandémie sans précédent et conformément aux directives fournies par les experts de la santé et les représentants du gouvernement, Disneyland Resort et Walt Disney World Resort resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. La Walt Disney Company paie ses membres de la distribution depuis la fermeture des parcs, et à la lumière de cette crise continue et de plus en plus complexe, nous avons pris la décision de prolonger la rémunération horaire des membres de la distribution des parcs et des stations jusqu’au 18 avril.

La décision de garder les parcs fermés intervient alors que de nombreuses sorties de films, conventions et entreprises dans le monde se retrouvent mélangées et réévaluées alors que la pandémie mondiale continue de sévir dans certains pays, les États-Unis venant en tête d’hier avec le la plupart des cas signalés dans le monde.

Universal Studios a annoncé plus tôt cette semaine qu’après la fermeture temporaire de leurs parcs en Floride et en Californie avec un plan initial de réouverture à la fin du mois, ils prolongeront également la fermeture de leurs parcs à thème, bien qu’ils choisissent de le faire jusqu’au 19 avril au moins. , à compter de ce reportage, plutôt qu’indéfiniment.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.

