Les parcs Universal Studios resteront fermés jusqu’en mai

Universal Studios restera fermé jusqu’en mai

Sans fin en vue de la pandémie mondiale, Universal Studios a annoncé que son Orlando Resort et son parc à thème Hollywood resteront fermés jusqu’au 31 mai au minimum afin de garder les membres de leur équipe et leurs invités en sécurité.

Dans la déclaration officielle du parc, ils traitent du fait malheureux que le coronavirus “a touché de nombreuses parties de votre vie, y compris vos plans de voyage et de vacances”, mais qu’ils seront “impatients d’accueillir” les invités dans les parcs à thème et les destinations lorsque le le temps viendra, ce qui ne sera pas très tôt car tous les emplacements resteront fermés pendant le reste d’avril et de mai, y compris le CityWalk aux deux destinations.

Le parc a offert aux clients du confort en confirmant que tous les billets achetés pendant la période de fermeture seront automatiquement prolongés pour une utilisation jusqu’au 18 décembre, les fans n’ayant qu’à apporter leur billet existant au tourniquet de la porte d’entrée et que ceux qui ont un billet VIP n’ont besoin que de appeler pour reprogrammer leur tournée.

De plus, Universal a assuré que les fans avec une saison ou un abonnement annuel n’auront pas à s’inquiéter car tout paiement intégral au moment de l’achat sera prolongé du nombre de jours de fermeture des parcs à thème, les extensions ne modifiant pas le avantages et restrictions applicables au type de Pass. Ceux qui ont un abonnement via FlexPay ont vu leurs paiements mensuels suspendus avec des détails spécifiques envoyés par e-mail aux clients en fonction de leur type de contrat.

Universal devait ouvrir son nouveau véhicule La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! au public le 27 mars, basé sur la franchise Illumination Entertainment. Aucune nouvelle date provisoire n’a été donnée pour la balade, qui devrait ancrer un nouveau «quartier» d’illumination sur le côté ouest du lot supérieur du parc.

Le parc Hollywood, qui fait également office de studio actif pour les films et les émissions de télévision, a fermé ses portes le 14 mars.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.