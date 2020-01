Les parents de Cameron Boyce détaillent dans le programme la mort de l’acteur de 21 ans | Instagram

L’année dernière 2019 Elle a été marquée par plusieurs tragédies dans le monde du divertissement, l’une des plus impressionnantes pour le public a été la mort de l’acteur Cameron Boyce dont les parents détaillent aujourd’hui le moment de sa mort.

En larmes, les parents de la jeune promesse d’agir, Cameron Boyce, a détaillé les moments où l’acteur de 21 ans Il a perdu la vie.

Tout au long d’une interview qui Victor et Libby, parents de l’acteur de séries et de films, étaient sincères et leur ont ouvert le cœur, en larmes ils ont raconté le moment exact où ils ont appris que leur fils était mort ainsi que les derniers moments qu’ils ont vécu avec lui.

Vous pouvez être intéressé par Dove Cameron et son tatouage en l’honneur de Cameron Joyce

Le 5 juillet, Cameron, sa sœur, Maya, Libby et moi, sommes sortis dîner », a poursuivi Victor.« Nous nous sommes assis dehors pendant que nous plaisantions et rions, comme nous le faisions toujours. Ce fut une nuit vraiment amusante. Le dîner s’est terminé et nous avons dit au revoir … Vous savez, ‘Je t’aime, fils’, et ‘Je t’aime, papa.’ », A révélé le père de Boyce, annonçant que c’était la dernière fois, lui et Libby, pouvaient Voyez votre fils vivant.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Sans doute les paroles des parents de l’acteur de “Les descendants“, apaise la curiosité de beaucoup de ceux dont l’acteur était déjà connu car à ses 21 ans à peine il avait déjà une grande expérience dans l’industrie du divertissement et du septième art, c’est pourquoi les nouvelles ont grandement consterné le audience générale

Ils ont également détaillé au cours du programme américain “Les médecins“Le moment terrible où ils ont appris la mort de leur fils

Le lendemain matin, j’ai reçu un appel de son colocataire, qui m’a dit que Cameron était mort. C’était comme si soudain j’étais sur un nuage … Tout est devenu blanc, j’ai perdu la tête “, a poursuivi Victor,” ai-je dit à ma fille, nous avons crié et pleuré. J’ai pris la route et j’avais tort sur le chemin … Je n’arrive toujours pas à y croire. Il n’y a aucun moyen qui soit vrai. C’était tout un cauchemar complet. Comment es-tu censé survivre sans ton fils? »Fit remarquer Boyce en larmes.

Une publication partagée de Cameron Boyce (@thecameronboyce) le 29 juin 2019 à 18h33.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Après l’ancienne star de Disney il a perdu la vie, ils ont spéculé sur les causes possibles de la mort de l’acteur, plus tard, il a été signalé que les raisons faisaient référence à une condition crises d’épilepsie.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La maladie de l’acteur était quelque chose avec laquelle il a lutté dès son jeune âge, cependant, l’un des attaques il a été surpris au moment où ni sa famille ni personne n’était proche pour l’aider, de sorte que le rapport final a indiqué que la cause du décès de l’ancienne star de Disney.

Vous pouvez également lire les parents de Cameron Boyce parler de leurs derniers moments

Ils ont également parlé ouvertement de la cause du décès de l’ancienne star de Disney: SUDEP (Mort subite inattendue d’un patient épileptique). Cameron Il a souffert d’épilepsie dès son plus jeune âge, cependant, quand ils se sont produits, sa famille était toujours là; Malheureusement, cette dernière fois, l’acteur était seul.

.