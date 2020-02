Les parents perdent des jumeaux à cause d’un cancer à 18 mois d’intervalle – «Nous sommes dévastés»

La mère se souvient encore du moment exact où elle a réalisé que quelque chose n’allait pas avec ses jumeaux

La perte d’un enfant du cancer est le pire cauchemar de tous les parents, mais imaginez perdre deux enfants à moins d’un an et demi l’un de l’autre. Cela est devenu la réalité de notre famille lorsque nos jumeaux Seth et Joel sont morts d’un cancer avant l’âge de 5 ans.

Will et Natalie Decker ont adoré leur vie chaotique depuis la naissance de leurs jumeaux identiques Seth et Joel en 2014. Ils avaient déjà un fils de près de 5 ans. Il était agité, mais ils ont tout apprécié.

«J’étais très occupé et agité. Nous apprécions chaque minute d’avoir trois enfants dans la maison, le rire et le bruit, et combien ils s’aimaient, et nous nous sommes amusés ensemble », se souvient Natalie lors d’une interview avec le magazine PEOPLE.

«Il nous est encore difficile de comprendre que Seth et Joel ne rentreront jamais chez eux. Dès la naissance de nos jumeaux, ils étaient les meilleurs amis qui ont tout fait ensemble. » Commenta Natalie.

«Nous pensons souvent à notre temps ensemble en famille, voyant nos trois enfants jouer à la maison comme certains de nos souvenirs les plus précieux. La satisfaction de ces années nous manque et nous aspirons souvent au temps dont nous disposions avant que les enfants ne tombent malades. »

Les diagnostics

Natalie a commencé à remarquer des taches violettes sur la poitrine de Seth. Ce qui a poussé la mère à emmener son fils chez le pédiatre. Après plusieurs études, ils ont réalisé qu’il avait des plaquettes alarmantes.

Après quelques semaines d’études supplémentaires, il a reçu un diagnostic terrible: Seth avait une leucémie myéloïde aiguë, dans des cas comme celui-ci, il est probable que le jumeau développe également ce type de maladie.

Après avoir entendu cela, la mère a également emmené le frère de Seth, Joe, et ses pires craintes se sont matérialisées: le petit avait également une leucémie et les cellules cancéreuses s’accumulaient dans sa moelle. Les deux auraient besoin d’une greffe pour aspirer à se battre pour leur santé.

À un moment donné du combat, la famille a fait une pause et les jumeaux ont été libérés. Il semblait que la chimio et le traitement avaient fonctionné, mais Joe a donné des signes de retour du cancer.

«Nous savions que le pire arriverait. Nous voulions juste partager avec eux le plus longtemps possible. » Dit la mère.

Le pire s’est produit lorsque Joe, bien qu’il soit celui à qui un cancer a été détecté grâce au diagnostic de son frère, est décédé après avoir perdu la lutte contre sa maladie. Pendant ce temps, Seth s’est détérioré de sa santé et avait besoin de toute urgence d’une autre greffe de moelle osseuse.

Le petit corps de Seth a rejeté la greffe et seulement un an et demi après la mort de Joe, Seth est mort. Joe avait 3 ans quand il avait 3 ans, tandis que Seth avait 4 ans.

“Nous étions dévastés, personne ne s’attend à ce que vos anges meurent pour les mêmes causes et avec un si court décalage horaire”

Quelque chose qui a aidé la famille dans son affliction a été de créer une fondation qui recueille des fonds pour aider à la recherche contre le cancer infantile. Partagez cette histoire afin que plus de gens soient conscients de ces types de maladies.

