Les parents prennent le modem en vacances comme punition pour les enfants

Les familles, dirait ma mère, ne sont plus comme avant. En Australie, lorsque Cassie Langan et son mari, Chris, ont voulu faire une pause avec leurs adorables enfants pour se détendre et passer du bon temps ensemble. Mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, est qu’ils trouveraient que leur progéniture inconsidérée ne serait pas disposée à mettre les pieds à l’extérieur de la maison. Son histoire, bien sûr, est devenue virale.

Sur Facebook, Cassie et Chris ont déclaré que lorsqu’ils ont essayé de proposer à leurs trois enfants de partir en vacances dans une villa appelée Warrnambool, à Melbourne, en Australie, et qu’ils ont refusé parce que c’était une idée ennuyeuse, ils ont décidé que la meilleure façon de leur enseigner une énorme leçon Ce serait prendre le modem Internet en vacances et les laisser à la maison.

“Notre fille de 17 ans a refusé de partir et notre fils de 10 ans a eu une crise qui a énuméré toutes les raisons pour lesquelles il était injuste de le forcer à partir”, a déclaré Cassie AUJOURD’HUI. «Notre fils de 13 ans était le seul à avoir accepté d’y aller à contrecœur. Finalement, nous avons dit aux enfants que s’ils n’y allaient pas, nous prendrions le modem et ils ont dit oui ».

Sur Facebook, le couple a partagé les images de leurs vacances avec leur adorable petit modem:

L’idée derrière cette punition hilarante était, bien sûr, d’essayer de faire connaître le monde réel à vos enfants. Comme Cassie l’a dit elle-même, l’une de ses préoccupations est que ses enfants passent trop de temps sur Internet, en outre, ils n’ont même pas le temps d’interagir les uns avec les autres en raison de leurs multiples occupations.

À leur retour en vacances, ils ont découvert que leurs enfants avaient passé plus de temps ensemble et que leur fils aîné avait nettoyé leur chambre.

