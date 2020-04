Les partis politiques répondent à l’appel présidentiel: coopèrent-ils à la crise sanitaire?

Mexico.- Lors de l’appel du président Andrés Manuel López Obrador aux partis politiques à se joindre au financement des soins médicaux pour les personnes touchées par Covid-19, son parti, Morena, a rétabli la moitié de ses prérogatives, 785 millions de pesos.

Le PRI a accepté de remettre la moitié de son budget en cas de création d’une fiducie dirigée par la société civile et l’INE. “Avec un peu de chance, ils le forment rapidement et ici, nous allons voir comment il progresse dans la formation de la confiance avec la société civile et l’INE, mais jusqu’à présent, rien n’est tombé”, a déclaré López Obrador.

Le PAN n’a pas accepté de donner la moitié, il veut changer la loi pour acheter et livrer directement du matériel médical. “Eh bien, aussi, qu’ils présentent l’initiative et nous serons ici pour la surveiller pour voir quand cela sera accompli”, a ajouté le président.

Le PRD demandera à l’INE s’il peut remettre des dons en nature aux fondations. “Nous allons également attendre que l’INE réponde à cette demande du PRD”, a déclaré l’ancien président de ce parti.

Le PSE a accepté et prépare une proposition à la fois pour réduire son budget et faire don de trois mois du salaire de ses législateurs. Les autres partis n’ont pas pris la parole: El Verde, le PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza et le parti humaniste.

Avec son rire sournois singulier, l’homme de Tabasco a commenté: «Nous présentons des excuses à l’avance, qu’ils ne se fâchent pas, mais les partis, selon la Constitution, sont des entités d’intérêt public. Très bien”.

Lors de sa conférence de presse au Palais national, López Obrador a également rapporté qu’il avait rencontré un important groupe d’hommes d’affaires du groupe de Monterrey, au cours duquel Juan González lui avait fait savoir que sa société, Maseca, n’augmenterait pas les prix afin qu’il n’y ait pas d’augmentation de le prix de l’omelette.

Puis il a commenté qu’aujourd’hui les données d’inflation sont publiées, qui ont baissé, en raison, dit-il, du fait qu’il n’y a pas eu d’augmentation du prix de l’essence, au contraire, il est en baisse.

“Cela nous aide, car en situation de crise, de ralentissement ou de ralentissement de la croissance économique, de licenciements de travailleurs, de dépréciation du peso, si l’inflation s’ajoute, les choses se compliquent. C’est donc une bonne nouvelle qu’il n’y a pas de pénurie, pas d’inflation.

<< L'autre problème que nous voulons soulever est que les petites entreprises, les micro-entreprises, les PME résistent à la crise et que ces petits hommes, femmes et hommes agissent de manière très responsable et héroïque, car ce sont eux qui prennent le plus soin de l'emploi. de ses travailleurs, c'est là où il y a eu le moins de licenciements. Nous parlons de l'économie formelle, je précise, de ceux qui sont inscrits à la sécurité sociale, mais c'est quand même un bon indicateur. "

De cette façon, a-t-il commenté, l’économie est défendue dans la crise sanitaire.

