Les patients IMSS, ISSSTE et Insabi seront traités dans des hôpitaux privés

Mexique.- Le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, a détaillé le plan «Todos Juntos contra el COVID-19», qui consiste en un accord de collaboration avec des hôpitaux privés pour mettre 3 115 lits à la disposition du secteur de la santé publique pour le traitement de diverses maladies courantes.

Lors de la conférence de presse du président Andrés Manuel López ObradorIl a expliqué que ce front commun permettra de libérer jusqu’à 12 500 lits d’établissements de santé publique pour le traitement des patients atteints de coronavirus sévère.

“Grâce à l’accord, 50% des lits disponibles dans le secteur privé seront mis à la disposition du secteur public, qui, je le sais, n’a jamais rien vu de tel, la première fois dans l’histoire, à assister à plusieurs procédures”, a déclaré Ebrard.

La Association nationale des hôpitaux privés et Consortium des hôpitaux mexicains Ils fourniront des services dans 147 hôpitaux de son réseau dans 27 États du pays.

Avec la signature d’un accord, les hôpitaux privés mettront à disposition 50% de ses infrastructures, 3 115 lits pour desservir plus de 12 000 patients atteints de Covid19, explique le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. L’objectif: un système national de santé unique. pic.twitter.com/3XjJD4CRDb

– Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) 13 avril 2020

L’accord de collaboration sera en vigueur du 23 avril au 23 mai et des services de soins de deuxième niveau seront offerts à tous les bénéficiaires du système de santé publique comme le IMSS, ISSSTE, INSABI, Défense nationale et Marine.

“Des services médicaux et hospitaliers de deuxième niveau seront fournis aux bénéficiaires et aux bénéficiaires des systèmes publics et sociaux tels que les soins d’accouchement, les grossesses, les césariennes, les maladies cutanées compliquées, les ulcères gastriques, les duodénaux compliqués, les endoscopies et certaines urgences abdominales” Ebrard détaillé.

Les hôpitaux publics axés sur la pédiatrie et l’obstétrique continueront de fournir régulièrement leurs services, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Le réseau des hôpitaux privés qui fourniront les services fournis par le secteur de la santé publique sera le centre médical ABC Campus Observatorio, le groupe San Ángel Inn, l’hôpital espagnol de la charité, les hôpitaux Star Médica, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Clinica del Noreste, entre autres.

Ebrard a souligné que les coûts de ce contrat seront minimes pour les finances publiques, les propriétaires privés acceptant que les tarifs des prestations soient les mêmes que ceux pratiqués par l’IMSS et l’ISSSTE.

Cependant, il a précisé que la population n’aura pas à payer de ressources pour cela.

“Cela signifie également que les patients n’auront pas à payer, les bénéficiaires de la sécurité sociale ou une personne INSABI, ISSSTE, Défense ou Marine, qu’ils ont des rendez-vous prévus, ils n’auront pas à payer d’études ou de traitements, les institutions le feront », a précisé la chancelière.

AMLO annonce un accord avec des hôpitaux privés

