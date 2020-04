Les patients sonnent la «cloche de la vie» après avoir battu Covid-19

Mexico.- Le Parti d’action nationale (PAN) a dénoncé devant le Bureau du Procureur général de la République et le Secrétariat de la fonction publique, des irrégularités présumées dans le contrat de plus de 80 millions de dollars plus taxes, pour l’achat de 2500 ventilateurs pour les patients gravement malades COVID-19, tenue entre l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) et Levanting Global Servicios LLC, SA

Selon divers documents qui ont été livrés anonymement dans les locaux du parti, le contrat a été signé le 31 mars dernier et couvre l’achat de 2500 appareils, dont 500 fans de transfert pédiatrique-adulte Covid-19 et 2 000 ventilateurs pédiatriques pour Covid-19 pour un total de 80 725 000 $ plus la taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, selon l’accord signé entre la société Stefano International Commerce Co., LTD basée à Shanghai, en Chine, et le président de Levanting Global Servicios LLC SA, Valdemar Pérez Ríos en date du 30 mars, le prix convenu pour 2500 fans est de 32 millions de dollars.

Ainsi, avec le prix établi dans le contrat, l’IMSS pourrait acheter 6 305 ventilateurs, soit 3 804 de plus.

Cela pourrait vous intéresser Les travailleurs de l’IMSS “tombent comme des mouches” à Tijuana

La société Levanting Global Servicios LLC S.A, constituée en 2012, rapporte une expérience dans des projets d’ingénierie dans l’exploration, la production et le raffinage de pétrole; en pétrochimie; Dans le secteur de la production d’électricité et parmi ses clients, il relève de Petróleos Mexicanos, de la Commission fédérale de l’électricité et du secrétaire à la Marine. Il n’a aucune expérience en équipement médical.

Le représentant légal de l’entreprise et la personne qui signe le contrat, María Antonieta Valdovinos Lara, a présenté comme adresse fiscale privée pour toutes sortes de notifications une maison privée située dans une rue privée à Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, où le président de la société, Valdemar Pérez Ríos.

Selon Mexicanos contra la Corrupción, Valdemar Pérez Ríos a été lié à diverses irrégularités aux États-Unis et au Mexique.

Cela peut vous intéresser Ils offrent un transport sûr au personnel médical

Pour ces raisons, a déclaré le chef de l’Action nationale, Marko Cortés Mendoza, il a été décidé, par l’intermédiaire de la Coordination juridique du parti, de déposer une plainte auprès du procureur général de la République, pour de prétendues irrégularités dans le processus de décision directe.

«L’urgence dérivée de la pandémie de COVID-19 ne peut pas être un prétexte à une mauvaise utilisation des ressources publiques; Nous comprenons la précipitation pour attirer les fans, mais en même temps, nous exigeons le respect des lois et approuvons notre engagement en matière de transparence et de responsabilité “, a-t-il ajouté.

Seven24.mx

ebv