Les Pays-Bas agiront en position 23 de la Grande Finale

Près de deux mois après l’inauguration officielle de l’Eurovision 2020, les organisateurs du festival ont annoncé la position dans laquelle le représentant des Pays-Bas agira lors de la grande finale, en tant qu’hôte et vainqueur de l’édition précédente avec Duncan Laurence. À cette occasion, l’artiste Jeangu Macrooy se produira à la vingt-troisième place avec “Grow”, parmi les vingt-six représentants qui agiront lors de la réunion finale du 16 mai.

Jeangu Macrooy, représentant des Pays-Bas à l’Eurovision 2020

L’annonce a été annoncée après un tirage au sort lors de la réunion annuelle des chefs de délégation qui s’est tenue le 9 mars à Rotterdam, ville hôte de ce qui sera la soixante-cinquième édition de l’événement européen. Grâce à ce mécanisme, on s’assure que les producteurs du festival actuel n’influencent pas l’ordre d’action de leur pays, afin de favoriser le résultat.

La rencontre a eu lieu le même jour que la date limite d’envoi des artistes chargés de représenter chacun des 41 pays participant à cette édition a été atteinte, en plus des chansons qui devront être jouées sur la scène du Rotterdam Ahoy mai prochain. Quant aux autres pays qui vont directement à la finale, le fameux Big Five dont l’Espagne est, pour le moment l’ordre dans lequel ils agiront est inconnu.

Les derniers candidats

Avant la date limite d’envoi des artistes et de leurs chansons respectives, le samedi 7 mars il y avait plusieurs pays dans lesquels la position de représentant à l’Eurovision 2020 était contestée. Alors que le Danemark a célébré sa finale du Grand Prix Melodi, dans lequel le duo Ben & Tan s’est imposé comme gagnant avec “Oui”; La Finlande a fermé son Uuden Musiikin Kilpailu avec la victoire d’Aksel Kankaanranta et la chanson “Looking Back” et le Portugal, quant à lui, a célébré la fin du Festival da Canção, où Elisa Silva est devenue la représentante du pays avec “Medo De Sentir” . Cependant, l’un des événements les plus marquants du week-end a été Melodifestivalen le plus célèbre de Suède, où le trio Mamas a été le vainqueur de la finale par très peu, devant Dotter, le favori des bookmakers.

.