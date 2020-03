Les pêcheurs pensaient avoir vu un phoque sur un iceberg, jusqu’à ce qu’ils voient de près.

Mallory Harrigan, Cliff et Allan Russell ont fait une journée décontractée de pêche au crabe sur le Northern Swan, à 4 milles au large le long de la côte du Labrador au Canada, sans attendre ce qu’ils trouveraient au milieu de nulle part.

En naviguant, ils ont vu qu’au loin il y avait ce qui semblait être un phoque sur un petit morceau de glace flottante, mais quand ils se sont approchés pour l’aider, ils ont découvert que l’animal était en fait un renard arctique effrayé, qu’il était en très mauvais état et qu’en plus Il était attaqué par des mouettes.

Tout de suite tout le monde a commencé à s’organiser pour sauver le pauvre renard, mais il avait très peur et se méfiait d’eux.

«Il est probablement resté coincé là-bas quand il a cherché de la nourriture. Cliff pense qu’il est allé voir un morceau de viande qui était dans la glace et qu’il s’est brisé, l’envoyant au large des côtes. » – Mallory a commenté.

Tout était plus compliqué qu’ils ne le pensaient quand ils ont finalement réussi à rapprocher leur navire du petit morceau d’iceberg, car le petit renard ne se laisserait pas attraper pour être sauvé.

«Au début, il a essayé de nous échapper, et il lui a été très difficile de grimper. Nous avons dû briser la glace sur laquelle il se trouvait et l’attraper avec la salabre. Il a lutté pour s’échapper jusqu’à ce qu’il ne puisse littéralement plus bouger. »

Une fois à l’intérieur du navire, Cliff lui a adapté un lit et l’a recouvert d’une couverture pour éviter que le renard ne souffre d’hypothermie en raison des températures froides. Le renard était si faible, qu’il a été fait boule dans un coin et il a dormi tout le chemin du retour.

«Lorsque nous nous sommes approchés, il était nerveux, mais après l’avoir nourri, il s’est calmé. Pendant les 5 ou 6 premières heures, il ne voulait pas manger, nous lui avons donné des biscuits et des frites, mais il ne voulait pas. Puis, quand il s’est réveillé, nous lui avons donné une boîte de saucisses viennoises. » – Mallory ajouté.

Enfin à terre, les pêcheurs ont relâché le petit renard dans leur habitat, qui était maintenant un peu plus rétabli de la santé.

C’est un grand acte de gentillesse que ces pêcheurs aient risqué leur vie pour sauver celle de ce petit sans défense qui en sera sûrement éternellement reconnaissant.

Selon Mallory, il s’approche parfois de la zone où le renard a été relâché et le voit courir joyeusement.

