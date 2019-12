Les peluches Baby Yoda se vendent déjà des mois avant leur sortie

Tout le monde, je pense que j'ai un problème. La première étape de la récupération consiste à admettre la faute, alors s'il vous plaît, permettez-moi de dire ceci: je suis, sans aucun doute, à 100%, sans équivoque, accroché à ce dieu bébé Yoda.

Le Mandalorien dont il est issu? Pas tellement. Mais l'Enfant lui-même? Enfer ouais, tire ce truc directement dans mes globes oculaires astigmates. Je veux tout. Mais, croiriez-vous, je vais peut-être devoir attendre encore plus longtemps pour en mettre un sur les mains, car les choses dang se vendent comme des flapjacks au babeurre bleu.

Bien qu'ils ne soient même pas disponibles avant le printemps, les jouets Baby Yoda sont actuellement en rupture de stock sur Amazon. Plus précisément, les deux peluches, celle parlante de Hasbro et le silencieux 11 pouces de Mattel, ne sont pas disponibles à l'achat. Bien que vous puissiez toujours obtenir un Funko Pop si vous êtes un idiot de cervelle, nous, les vrais adultes, devront attendre pour obtenir nos jouets. Mais si tu vraiment besoin de votre correctif, vous pouvez aller les trouver en ligne chez Walmart ou Best Buy. Bezos a vraiment gaffé, n'est-ce pas?

Cliquer pour agrandir

Ecoute, je vais voir La montée de Skywalker plus tard ce soir, mais je ne suis pas très excité pour ça. Heureusement que Baby Yoda existe ou sinon je serais sincèrement presque entièrement sur ce truc d'opéra spatial. Sauf si un autre bon jeu vidéo arrive. Ordre déchu était assez agréable, du moins par rapport aux normes actuelles, mais j'aspire toujours à quelque chose d'un peu mieux.

Pourquoi je parle de ce non-sens consumériste? Eh bien, parce que je suis juste un homme simple. J'aime les choses simples. J'aime les jouets de créatures mignonnes créées spécialement pour me faire aller "Oh, c'est mignon, j'en veux un s'il te plaît." Je suis une sève. Je suis un imbécile. J'aime beaucoup Baby Yoda et j'aimerais beaucoup prendre soin de lui comme le mandalorien essaie actuellement de. Pas comme si je regardais le spectacle, faites attention. Je regarde juste Baby Yoda. Disney, aidez-moi. Tu es mon seul espoir.