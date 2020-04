Les personnages de X-Force arrivent à Fortnite, Bruce Campbell veut un rôle dans ‘Doctor Strange 2’ et plus / Film

Est The Infinity Gauntlet dans le MCU plus puissant que celui de Marvel Comics? Prêt à jouer en tant que X-Force caractères dans Fortnite? Souhaitez-vous voir Bruce Campbell dans Docteur étrange dans le multivers de la folie? Que faudrait-il pour Nick Offerman jouer dans un merveille film? Est Comic-Con de San Diego ça va arriver cette année ou pas? Qu’est-ce que Todd McFarlane dire sur l’état de la Frayer redémarrer? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un extrait du nouveau Spider-Man: Maximum Venom série animée à venir sur Disney XD 19 avril.

The Infinity Gauntlet dans le Univers cinématographique Marvel n’est pas aussi fort que celui de Marvel Comics.

c’est un bundle pic.twitter.com/FwTbZSqCf8

– Lucas7yoshi // leeaks (@ Lucas7yoshi) 15 avril 2020

Une fuite montre que Cable, Psylocke et Domino de X-Force seront bientôt des personnages jouables dans Fortnite.

Gouverneur de Californie Gavin Newsom a mis en doute San Diego Comic-Con 2020 qui se passe cet été.

Voici une bande-annonce plus longue pour la première saison du nouveau Stargirl série qui sera diffusée sur DC Universe et The CW.

Étoile de Schitt’s Creek Emily Hampshire a exprimé son intérêt pour le jeu She-Hulk ou Femme araignée dans le MCU.

Jerad S. Marantz partagé un design très différent pour le méchant Rhinocéros de L’incroyable Spider-Man 2.

Kevin Smith pense que la seule façon Veuve noire obtiendra une sortie VOD si Disney facture des frais de 100 $ par location.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: