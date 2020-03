Les personnes atteintes de sang de type A sont plus vulnérables au coronavirus, selon une étude chinoise | Instagram

Des études sur le virus Covid-19 sortent de jour en jour et une récente réalisée par des Chinois suppose que les personnes qui ont le groupe sanguin A ils sont plus susceptibles de l’obtenir par le virus par rapport aux autres groupes sanguins.

Une étude chinoise a trouvé un relation Parmi les groupes sanguins les plus courants chez les personnes infectées par le virus.

D’un autre côté, ceux qui sont type 0 étaient considérés comme risque beaucoup plus faible de contracter des maladies infectieuses, selon les recherches du Centre de médecine factuelle et de l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan.

Les personnes du groupe sanguin A peuvent avoir besoin d’une protection particulièrement intense pour réduire le risque d’infection, cela pourrait aider à définir les options de gestion et à évaluer les niveaux d’exposition des personnes aux risques », explique le chercheur Wang Xinghua.

Afin d’effectuer l’analyse et d’arriver à cette conclusion, motifs de groupes sanguins de plus de 2000 patients qui se sont répandues à Wuhan et Shenzhen, étant comparé avec des gens sain des mêmes villes.

Après cela, le hypothèse que ceux qui ont du sang de type A ils ont été plus infectés et ils ont les symptômes beaucoup Plus forts que les autres.

Malgré tout, ils ont expliqué que l’enquête est toujours en cours. phase préliminaire et plus de travail est encore nécessaire pour que les résultats soient assurance y solides.

C’est pourquoi ils ont demandé au autorités médicales que chaque fois qu’un analyse considérez le type de sang.

Avec les études réalisées, on peut voir que 206 personnes qui est mort du virus, 85 d’entre eux étaient du sang type A, concluant que c’était la 63% des personnes infectées.

Dans cette population, 34% des gens sont de ce type de sang alors que le 32% sont de type 0.

De cette façon, ils ont découvert que le groupe sanguin 0 est le groupe plus fort à la maladie.

.