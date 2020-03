«Les personnes les plus tristes font toujours tout leur possible pour rendre les autres heureux» Les leçons laissées par Robin Williams

Les leçons que ce grand acteur nous a laissées

Robin Williams nous a quittés en 2014, l’impact de son suicide nous a laissé une marque difficile à effacer. Nous n’oublierons jamais son génie et son charisme dans ses films.

Aujourd’hui, nous voulons nous souvenir de lui avec certains de ses meilleurs enseignements qu’il nous a laissés pendant qu’il était avec nous.

«Vous n’avez qu’une petite étincelle de folie. Vous ne devez pas le perdre. “ – Valorisez ce qui vous rend.

«Tweets? Cette chose tue la conversation. Et les gens qui prennent des photos avec leur téléphone ou vous enregistrent, parfois sournoisement, sont effrayants. Ils viennent et commencent à vous parler, et vous pouvez voir la lumière rouge sur votre téléphone. » – Appréciez le temps réel, observez votre environnement et soyez heureux avec votre environnement.

«Il y a encore beaucoup à apprendre et il y a toujours de grandes choses là-bas. Même les erreurs peuvent être merveilleuses. » – Toujours à la recherche pour en savoir plus.

“Je ne sais pas combien j’ai de valeur dans cet univers, mais je sais que j’ai rendu certaines personnes plus heureuses qu’elles ne l’auraient été sans moi, et aussi longtemps que je le sais, je suis aussi riche que nécessaire.” – Il aime ceux qui vous entourent. Ils sont spéciaux pour vous.

«L’imagination fonctionne d’elle-même. J’ai grandi en tant qu’enfant unique, donc l’imagination était une nécessité, comme mécanisme de survie. » – Continuez à entraîner votre imagination. N’arrêtez jamais d’être curieux.

«Vous avez l’idée qu’il vaut toujours mieux continuer à travailler, sinon les gens vous oublieront. Et c’est dangereux. Et puis vous réalisez que non, vraiment, si je fais une pause, les gens pourraient être plus intéressés par moi. » – Cherchez toujours du temps pour vous.

«Vous n’êtes pas parfait, mon ami, et laissez-moi vous épargner le suspense: cette fille que vous avez rencontrée n’est pas parfaite non plus. Mais la question est de savoir si elles sont parfaites les unes pour les autres. » – Il n’y a pas de personne parfaite, mais nous pouvons être parfaits les uns pour les autres.

“Parfois, pour des choses que j’ai faites, des films qui ne se sont pas très bien déroulés, je dis:” Pourquoi avez-vous fait ça? ” Mais au final, je ne peux pas le regretter, car j’ai rencontré des gens incroyables. Il y avait toujours quelque chose de valable. » – Évaluez vos décisions.

“Ce qui est bien, c’est ce qui reste, même si tu fais tout le reste mal.” – Vos bonnes décisions peuvent valoir 100 erreurs.

«J’ai eu ma crise de la quarantaine quand j’avais environ 30 ans, alors j’ai mis fin à cela. Mais quand j’ai atteint 50 ans, c’était comme si c’était génial. Cela ressemble littéralement au meilleur moment de votre vie. Les choses vont bien et vous avez atteint le point où ce n’est plus un combat. » – Votre vie n’est pas si compliquée quand vous la voyez en perspective avec l’âge.

«S’il vous plaît, ne vous inquiétez pas tant. Parce qu’au final, aucun de nous n’a beaucoup de temps sur cette Terre. La vie est éphémère. Et si jamais vous êtes bouleversé, regardez le ciel d’été lorsque les étoiles sont dans la nuit veloutée. » – Laissez l’inquiétude.

«C’est difficile quand vous lisez un article qui dit du mal de vous. C’est comme si quelqu’un enfonçait un couteau dans votre cœur. Mais je suis le critique le plus sévère de mon travail. » – Soyez toujours votre premier critique.

“Vous aurez des moments difficiles, mais ils vous réveilleront toujours avec des choses auxquelles vous ne faisiez pas attention.” – Recherchez toujours la leçon dans vos adversités.

“Je pense que les gens les plus tristes font toujours tout leur possible pour rendre les autres heureux, car ils savent ce que c’est de se sentir absolument inutile et ils ne veulent pas que quelqu’un d’autre se sente de cette façon.” – Valorisez le sourire des gens, vous ne savez pas quelles difficultés vous avez derrière.

«Avant, je pensais que le pire de la vie était de finir seul. Ce n’est pas ça. La pire chose dans la vie est de se retrouver avec des gens qui vous font vous sentir seul. » – Choisissez les gens autour de vous.

