Les personnes obèses ou allergiques seront les plus touchées par le coronavirus COVID-19

Le plus sujet à la propagation du COVID-19

Un fait alarmant est que 30% des enfants ont des problèmes d’obésité, ce qui les rend plus susceptibles de développer des infections respiratoires.

“Les personnes obèses ou allergiques seront la population la plus touchée par la propagation du coronavirus COVID-19”, a déclaré Gerardo López Pérez, spécialiste en infectiologie pédiatrique.

López est membre de l’Académie mexicaine de pédiatrie (AMP). Il a souligné que pour éviter que le virus ne soit moins agressif, il est nécessaire de surveiller la population à risque et de commencer à mettre en œuvre des mesures préventives dès le début de l’épidémie. De cette façon, le système immunitaire de ces personnes sera mieux préparé pour éviter la contagion.

“Nous ne sommes pas accablés par la présence d’un virus, nous sommes accablés par la présence d’éléments qui rendent ce virus plus agressif chez un individu. Si j’ai une réponse immunitaire correcte, le virus ne me fera rien », a déclaré López Pérez lors d’une conférence de presse.

Dans le pays, 30% de la population infantile a des problèmes liés à l’obésité, ce qui les rendra plus susceptibles de développer des infections respiratoires. Le nouveau COVID-19 est une telle infection et est plus susceptible d’attaquer ce type de population plus fortement.

Il a également appelé le grand public à maintenir des mesures et une hygiène adéquates. Lavez-vous les mains pendant 20 secondes, faites-vous vacciner contre la grippe et améliorez vos habitudes alimentaires. Si vous avez un rhume ou des symptômes, appelez les téléphones fournis par le Secrétaire à la santé pour assister à des experts.

Partagez cette note afin que davantage de personnes connaissent ces informations.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: