Les personnes souffrant d’asthme ou d’allergies doivent suivre des soins particuliers pour le coronavirus

L’asthme et les allergies sont des déclencheurs pour que les patients COVID-19 deviennent gravement malades.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’asthme ou d’allergies, vous devez tenir compte du fait qu’il s’agit d’une population à risque depuis l’arrivée de COVID-19 dans votre pays. Selon l’Organisation de la santé (OMS) et le Center for Disease Control and Prevention, les patients atteints de ces conditions peuvent devenir gravement malades.

Selon la Fondation pour l’étude de l’asthme et d’autres maladies allergiques, les éléments suivants doivent être pris en compte face à une éventuelle propagation du coronavirus:

Les personnes asthmatiques et allergiques doivent prendre les mêmes précautions que pour toute autre maladie respiratoire.

Continuez à effectuer le traitement de base pour les cas d’asthme et d’allergies, ce qui réduit les complications possibles.

Avant les symptômes de l’asthme tels que; toux, respiration sifflante ou sensation d’essoufflement, vous devez immédiatement vous rendre aux urgences ou à tout établissement hospitalier. Il est essentiel d’apporter votre propre inhalateur, chambre d’espacement et masque pour l’inhalateur.

Différences entre une crise d’asthme et un coronavirus

Les crises d’asthme présentent des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Toux, essoufflement et peut même avoir une légère fièvre. C’est pourquoi, si vous remarquez quelque chose d’étrange dans les crises d’asthme, vous devez contacter d’urgence un personnel médical qualifié pour exclure toute infection par COVID-19.

Les vaccins contre la pneumonie, tels que le vaccin contre le pneumocoque et Haemophilus influenzae de type B (Hib), ne protègent pas contre le nouveau coronavirus; mais il est pratique de les utiliser pour éviter d’autres maladies respiratoires.

Il est nécessaire d’avoir un plan de traitement de l’asthme efficace fourni par le médecin qui comprenait les médicaments nécessaires pour le patient.

Apprendre à reconnaître les symptômes de l’asthme est primordial: toux accrue, pression thoracique, respiration sifflante et difficulté à respirer. Également symptômes d’asthme nocturne tels qu’un réveil soudain ou une diminution du débit respiratoire. Si possible, notez toutes les heures de la journée lorsque les symptômes s’aggravent et rendez-vous pour une évaluation médicale.

Nous avons tous une personne proche qui entre dans la population à risque de coronavirus. Notre responsabilité est de nous en occuper, en évitant de sortir le plus possible pendant que la pandémie passe. Partagez.

