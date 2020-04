Les Philippines exécuteront ceux qui violent la quarantaine et descendront dans la rue

New York.- Avec plus de 4 000 morts, les États-Unis sont devenus le centre de la pandémie de coronavirus dans le monde.

La commission qui cherche à contenir le virus a averti que jusqu’à 240 000 personnes pourraient mourir dans ce pays si l’épidémie ne se résorbe pas.

Le respect des mesures sanitaires est déjà une question de vie ou de mort, a-t-il prévenu il y a quelques heures. Donald Trump lors de la détermination de la peine “Nous allons avoir deux semaines très dures … ça va être douloureux, quelque chose de très douloureux pendant ces deux semaines”, a-t-il insisté.

“Je veux que tous les Américains soient préparés pour les jours difficiles à venir”, a-t-il déclaré avec un sérieux jamais vu auparavant au président.

Ce mercredi, les États-Unis ont atteint 190 000 infections et environ 4 000 décès selon le nombre de Université Johns Hopkins, la moitié des malades sont à New York.

La maladie fera plus de vies ensemble que les guerres au Vietnam et en Corée et 14 fois plus que le nombre de morts dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan.

Seule la ville de la grosse pomme New York fait face à la moitié des cas aux États-Unis où une atmosphère similaire à celle d’une ville belliqueuse avec des hôpitaux ambulants et des camps en divers points se vit dans les rues.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a annoncé qu’il ordonnerait aux 21 millions d’habitants de rester chez eux. après un appel avec Donald Trump.

La Dre Deborah Birx, épidémiologiste à la Maison Blanche Il a déclaré que sans prendre de mesures sérieuses, le bilan des morts aurait pu atteindre 1 million de victimes.

Un navire-hôpital est arrivé mercredi à New York pour tenter de contenir la crise sanitaire, tandis que plus de 1 000 représentants de l’État auraient été positifs pour Covid-19.

