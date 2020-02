Les photos de Batman peuvent révéler le premier regard sur Catwoman

Le Batman a déclenché une multitude de photos de tournage montrant le Batsuit en action aujourd’hui, mais certains fans avertis ont remarqué un autre personnage de DC peut-être dans le mélange.

Le battage médiatique pour le nouveau Dark Knight a atteint la stratosphère alors que les fuites de la production continuent de se répandre sur Internet. La révélation du Batsuit a vraiment excité les fans, puis aujourd’hui, de nouvelles photos du tournage en cours à Londres ont été publiées en ligne. Certains les ont regardés de plus près et pensent que Catwoman est également sur le plateau. Ou du moins, le doublé de Zoe Kravtiz.

Voyez par vous-même ci-dessous:

Il n’y a aucune confirmation si c’est le célèbre cambrioleur de chat Gotham, mais ça pourrait très bien être elle. Après tout, nous savons par son histoire qu’elle sait vraiment comment faire du vélo. Il y avait même un post vidéo en ligne montrant Batman dans une course de moto, et si cela s’avérait être elle, Selina Kyle pourrait très bien être celle qui le pilotait.

Kravitz est la troisième actrice à jouer le personnage (la version Selina Kyle, au moins) dans un film majeur après la performance dominante d’Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan et Michelle Pfeiffer faisant de l’icône de la bande dessinée un nom familier dans Batman de Tim Burton Retour. L’héritage de Selina sur grand écran n’est donc pas une blague, et ces talons de chaton sont de grosses chaussures à remplir, mais Kravitz a prouvé à plusieurs reprises qu’elle peut assumer n’importe quel rôle.

Donc, on peut dire que Catwoman est entre de bonnes mains dans Matt Reeves ” Le Batman. Et maintenant que la production bat son plein, nous imaginons que ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir un aperçu officiel du personnage. Regarde cet espace pour plus.