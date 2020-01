Les photos de la série Batman confirment apparemment quand le film aura lieu

Depuis longtemps, nous avons l’impression que Le Batman serait fixé dans les années 1990. À l’origine, c’était parce que la relance de Matt Reeves du Chevalier noir dans le DCEU devait fonctionner comme une vague préquelle des films de Ben Affleck, permettant à un jeune acteur de jouer efficacement une version plus jeune du même personnage. Même si les choses ont évolué loin de cela, cependant, et Robert Pattinson a décroché le rôle, cela semblait toujours avoir lieu au cours de cette décennie. Cependant, le tournage a finalement commencé sur le film cette semaine, et il semble que nous pouvons catégoriquement dire que The Batman ne se déroulera pas dans les années 90.

La production a eu lieu dans les rues du Royaume-Uni au cours des deux derniers jours, ce qui signifie que de nombreux clichés de l’ensemble ont fuité en ligne. Principalement, ceux-ci ont présenté un tas de voitures de police et de fourgonnettes de Gotham City, taquinant la réaction à un événement en cours auquel Batman sera sans aucun doute impliqué. Dans toute l’excitation, cependant, vous pourriez avoir négligé l’importance de la camionnette avec «Gotham Action News 4» écrit sur le côté. Il comporte également une publicité pour «HD Live».

Cliquer pour agrandir

Comme les cinéastes ne laisseraient pas passer une grosse erreur comme celle-ci, cela exclut sûrement l’idée que The Batman se produit dans les années 90, car la télévision HD n’est apparue qu’au milieu des années 2000. Alors, l’ensemble du film se déroulera-t-il au cours de cette décennie? C’est possible, bien que les scènes filmées dans ce bloc de tournage puissent bien être un prélude à l’essentiel de l’histoire. Vous voyez, les fans ont remarqué qu’un homme masqué sur une moto est Pattinson lui-même. Bruce Wayne semble être à un stade pré-cape et capot dans sa carrière de justicier dans cette séquence.

Rappelez-vous, The Batman arrivera à un stade précoce de la vie de Bruce en tant que Batman, bien que ce ne soit pas une autre histoire d’origine. Et même si cela ne se déroulera pas pendant cette période, Reeves s’inspire toujours d’un scénario classique des années 1990 – Jeph Loeb et Tim Sale’s The Long Halloween. En tant que tel, attendez-vous à une Homme chauve-souris film pour dépeindre le héros comme le plus grand détective du monde.