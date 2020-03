Les photos de la série ‘Helstrom’ offrent un premier aperçu de la série Marvel de Hulu

Des photos de la prochaine Helstrom nous donnent un premier aperçu de la prochaine série Marvel de Hulu.

Helstrom de Marvel tourne actuellement à Vancouver, l’une des destinations les plus tournées par les studios. Dans Helstrom de Marvel, nous verrons une toute nouvelle vision du genre des super-héros et du fait qu’il soit sur Hulu, il pourra offrir une vision plus sombre de son personnage. Dans Helvel de Marvel, nous verrons Daimon et Ana Helstrom traquer le pire de l’humanité et les traduire en justice. Dans l’émission Marvel, les frères et sœurs sont les enfants d’un puissant tueur en série.

Après des tonnes de spéculations, nous avons enfin notre premier regard solide sur Helvel de Marvel. Les Canadagraphs ont réussi à se rapprocher de l’ensemble et ont réussi à attraper quelques regards sur le personnage de Daimon. Vous pouvez consulter notre premier aperçu de Daimon de Marvel’s Helstrom ci-dessous.

Les photos de l’ensemble, que vous pouvez voir ici, n’offrent pas vraiment beaucoup de détails concernant l’intrigue de la série ou les détails de cet épisode spécifique, mais elles mettent en évidence l’apparence du personnage. En outre, le site indique que la scène qui a été tournée se concentre sur Daimon marchant dans une rue et jetant un œil dans la vitrine d’un magasin. Ensuite, il reçoit un appel téléphonique, se retourne et redescend la rue. Ce n’est pas beaucoup de choses à passer, mais ces photos d’ensemble nous rappellent certainement qu’il y a plus à Marvel que le MCU.

Voici le synopsis de la dernière série:

«Daimon et Ana Helstrom sont le fils et la fille d’un tueur en série mystérieux et puissant dans Helstrom de Marvel. Les frères et sœurs ont une dynamique compliquée alors qu’ils traquent le pire terroriste de l’humanité – chacun avec son attitude et ses compétences. »

Helstrom sortira sur Hulu en 2020.

Source: Canadagraphs